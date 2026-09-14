Yemen’de çatışmalar şiddetlendi: 82 binden fazla kişi yerinden edildi

Yemen’de hükümet güçleri ile Husiler arasında ülkenin batı kıyısında yoğunlaşan çatışmalar şiddetleniyor. Hava saldırıları ve karadaki çatışmalar nedeniyle her iki tarafta da ağır can kayıpları yaşanırken, bölgede on binlerce sivil yerinden edildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), eylül ayının başından bu yana Taiz, Hudeyde ve Lahic vilayetlerinden 82 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Yerinden edilenlerden 2 binden fazlasının deniz yoluyla Cibuti’ye ulaştığı belirtildi.

Çatışmaların yoğunlaşması üzerine Yemen’in geçici başkenti Aden’de yerel makamlar da binlerce sığınmacıyı barındırmak amacıyla yeni bir kampın hazırlıklarına başladı.

TAİZ VE KIZILDENİZ KIYISINDA HAVA SALDIRILARI

Yemen ordusu, Taiz vilayetinin batısındaki Muha ve Zu Bab bölgelerinde Husilere ait mevziler ile askeri teçhizatın hava saldırılarıyla hedef alındığını açıkladı.

Askeri Sözcü Albay Macid en-Nezili, X hesabından yaptığı açıklamada, “imha alanı” olarak nitelendirdiği bölgede Husilere ait unsurların etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Açıklamalar, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Muha kenti ve limanı ile Babülmendep Boğazı’ndaki Meyyun Adası da dahil olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmasının ardından geldi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise son 24 saatte Taiz, Lahic, el-Cevf, Hacce, el-Beyda ve Sada vilayetlerine toplam 58 hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.

ÇATIŞMALARDA AĞIR CAN KAYBI

Hükümet yanlısı Ulusal Direniş Güçleri, 9 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında batı kıyısındaki cephelerde yaşanan çatışmalarda 500 askerinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 1500 askerinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, Husi saflarında ise 1000’den fazla kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı iddia edildi.

Artan yaralı sayısının ardından Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybih, Aden’deki sağlık merkezlerinin acil müdahale kapasitesini artırmak amacıyla vatandaşlara acil kan bağışı çağrısında bulundu.

82 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Çatışmaların insani sonuçları da ağırlaşıyor.

IOM, eylül ayının başından bu yana Taiz, Hudeyde ve Lahic vilayetlerinden 82 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Örgüt, 2 binden fazla kişinin ise deniz yoluyla Cibuti kıyılarına ulaştığını bildirdi.

Aden’deki yerel makamlar da El-Bureyka ilçesinde 3 ila 5 bin kişi kapasiteli yeni bir sığınmacı kampının kurulumuna başladı.

Kampın, Muha, Hays ve El-Huha bölgelerindeki çatışmalardan kaçan ailelere barınma ve temel sağlık hizmetleri sağlaması planlanıyor.

KIZILDENİZ İÇİN DİPLOMATİK TEMAS

Askeri gerilimin tırmanmasının ardından Yemen yönetimi diplomatik temaslarını da yoğunlaştırdı.

Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, Somalili mevkidaşı Abdusselam Abdi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz’deki gelişmeler ile uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğine yönelik tehditler ele alındı.

Somali tarafının görüşmede Yemen’in egemenliği ve bölgesel güvenliğin korunmasına desteğini yinelediği bildirildi.