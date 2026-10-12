Yemen ordusu: 900'den fazla Husi etkisiz hale getirildi

Yemen ordusu, Husilere ait askeri mevzilere yönelik düzenlenen 1732 operasyonda 900'den fazla mensubun etkisiz hale getirildiğini ve 287'den fazla askeri aracın imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı resmi açıklamada, "Yemen Şafağı" kapsamında ordu birliklerinin taarruz eksenlerindeki ilerleyişiyle eş zamanlı olarak 1732 operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.

Nezili; savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), sahra topçusu ve roketatarlarla düzenlenen operasyonlarda Husilere ait tahkimatlar, komuta-kontrol merkezleri, gözetleme noktaları, mühimmat depoları ile derinliklerdeki yüksek değerli askeri hedeflerin vurulduğunu aktardı. Açıklamada, saldırılar sonucunda Husilerin ateş kaynaklarının susturulduğu, komuta-kontrol sistemlerinin sekteye uğratıldığı ve ikmal hatlarının kesildiği ifade edildi.

YER VE ZAMAN BELİRSİZ, HUSİLERDEN YANIT YOK

Sözcü Nezili, 1732 hedefleme operasyonunda 900'den fazla mensubun etkisiz hale getirildiğinin ve 287'den fazla askeri aracın imha edildiğinin veya kullanılamaz hale getirildiğinin altını çizdi. Yemen güçlerinin milislerin savunma hatlarını yarmaya ve ilerleyişini sürdürmeye devam ettiğine işaret eden Nezili, harekatın plan dahilinde süreceğini belirtti.

Ancak ordunun duyurduğu bu bilançoya rağmen, operasyonların tam olarak hangi bölgelerde cereyan ettiğine ve operasyonların kapsadığı zaman aralığına dair hiçbir bilgi verilmedi. Resmi açıklamaların odağındaki Husiler cephesinden de konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

ULEYMİ "GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON" İLAN ETMİŞTİ

Operasyon açıklamalarının arka planında, siyasi liderliğin daha önce verdiği mesajlar yer alıyor. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Uleymi, 5 Ekim'de devlet televizyonunda yayımlanan videosunda, Husilerin elindeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması için geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını kamuoyuna duyurmuştu.

ATEŞKES SONRASI EN ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR: BOĞAZA KADAR İLERLEDİLER

Yemen'de iç savaş, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından patlak verdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye askeri müdahalede bulundu.

Temmuz ayında başlayan çatışmalar, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin sağladığı görece sakinliğin ardından ülkede yaşanan en geniş çaplı çatışmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında çatışmaların şiddeti tırmanırken Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde stratejik öneme sahip El-Maha (Moha) kenti dahil bazı önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdi ve kritik su yolu Babulmendeb Boğazı'na bakan Meyyun Adası'na kadar ilerleme kaydetti.