Husi komutandan Türkiye'ye hadsiz tehdit! “Biz hazırız, kaybeden siz olursunuz”

Yemen’de Husiler ile Suudi Arabistan destekli Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi (PLC) güçleri arasındaki çatışmalar yeniden tırmanırken, örgütün üst düzey isimlerinden Türkiye’yi doğrudan hedef alan açıklamalar geldi.

Husilerin Savunma Bakanlığı danışmanı Tuğgeneral Abid el-Thawr, Al Araby televizyonuna verdiği röportajda Türkiye’nin Suudi Arabistan ile geliştirdiği askeri iş birliğine tepki gösterdi. El-Thawr, Ankara’nın Riyad’la aynı safta yer alması halinde Türkiye’yi de çatışmanın tarafı olarak göreceklerini söyledi.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Açıklamalar, Türkiye’nin Kızıldeniz ve Babülmendep’teki gelişmelere ilişkin son mesajlarının ardından geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Eylül’de yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırısını ve Husilerin bölgedeki eylemlerini kınadı. Bakanlık, Kızıldeniz ve Babülmendep’te devam eden Husi tehdidinin yalnızca bölgesel güvenliği değil, uluslararası deniz ticaretini ve küresel istikrarı da olumsuz etkilediğini bildirdi.

“TÜRKİYE ARTIK BİZİM İÇİN DÜŞMAN”

Husi yetkili, MSB’nin açıklamalarını değerlendirirken Türkiye’nin Suudi Arabistan’la yaptığı savunma anlaşmasına atıf yaptı.

El-Thawr, “Türkiye, Suudi Arabistan ile ittifak kurduktan sonra bizim için artık bir düşmandır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin açıklamalarının kendileri açısından önem taşımadığını savunan Husi komutan, Ankara’nın Riyad’ın politikaları doğrultusunda hareket ettiğini öne sürerek, bölgedeki diğer ülkelerin tutumlarının kendileri açısından daha önemli olduğunu söyledi.

El-Thawr, özellikle Cibuti ve Somali gibi Kızıldeniz çevresindeki ülkelerin açıklamalarına dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN KIZILDENİZ HAMLESİNİ HEDEF ALDI

Husilerin Ankara’ya yönelik sert çıkışının arka planında Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki son savunma iş birliği de bulunuyor.

Türkiye, Suudi Arabistan’ın davetiyle Babülmendep Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu oluşturulması çalışmalarına katılıyor. MSB, 28 Temmuz’da Riyad’da teknik düzeyde, 30 Temmuz’da ise genelkurmay başkanları seviyesinde toplantılar gerçekleştirildiğini; 12-13 Ağustos’ta Cidde’de yapılan koordinasyon toplantılarına da Türkiye’nin iştirak ettiğini açıklamıştı.

Bu gelişme, Ankara'nın Kızıldeniz'deki deniz güvenliği tartışmalarında daha görünür bir rol üstlenmesi anlamına geliyor.

El-Thawr ise Türkiye'nin olası bir uluslararası askeri girişime katılması ihtimaline ilişkin doğrudan meydan okudu.

“SAVAŞA GİRERSENİZ BİZ HAZIRIZ”

Husi yetkili, Türkiye’nin Suudi Arabistan’ı savunmak amacıyla savaşa girmesi halinde örgütün karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

El-Thawr, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Eğer Türkiye savaşa girip Suudi Arabistan’ı savunacağını kastediyorsa, biz hazırız.”

Husi komutan bununla da yetinmedi ve çatışmanın Türkiye’yi kapsayacak şekilde genişlemesi halinde Ankara’nın da hedef haline gelebileceği mesajını verdi.

“Eğer Türkiye, Suudi Arabistan ile birlikte bu bölgeleri kurtarmak için yeterli güce sahip olduğunu düşünüyorsa, yemin ederim ki biz hazırız ve kaybeden Türkiye olacaktır.”

El-Thawr, Türkiye’nin bölgeye müdahil olmasını eleştirirken Ankara’nın ABD veya İngiltere kadar güçlü bir askeri aktör olmadığını öne sürdü ve Türkiye’nin bölgeye gelmesinin kendileri açısından kabul edilemez olduğunu savundu.

“SADECE SUUDİ GEMİLERİNİ ENGELLİYORUZ”

Husi yetkili, Kızıldeniz ve Babülmendep'teki deniz trafiğine yönelik saldırı ve engellemeler konusunda da örgütün tutumunu savundu.

Uluslararası deniz taşımacılığı açısından ciddi güvenlik endişelerine yol açan eylemleri reddeden el-Thawr, dünyadaki gemilerin geçiş yapabildiğini, yalnızca Suudi Arabistan bağlantılı gemilerin hedef alındığını ileri sürdü.

Husilerin Kızıldeniz'deki eylemleri ise uzun süredir uluslararası deniz taşımacılığında güvenlik tartışmalarının merkezinde bulunuyor. MSB de son açıklamasında Husi faaliyetlerinin küresel ticaret açısından risk oluşturduğunu belirtti.

“BAŞKA ÜLKE GİRERSE YASAK KAPSAMINA ALINIR”

ABD ile Husiler arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta gizli görüşmeler yapıldığı yönündeki iddiaları da reddeden el-Thawr, örgütün mevcut savaş hedefinin Suudi Arabistan olduğunu söyledi.

Husi yetkili, başka bir ülkenin çatışmaya dahil olması halinde bu ülkenin de Kızıldeniz'deki tehdit ve engelleme politikasının kapsamına alınacağını savundu.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Husi yetkili, Yemen'in güneyindeki çatışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Hükümet güçlerinin El-Mudaraba ve El-Musaymir bölgelerinden topçu saldırıları düzenlediğini öne süren el-Thawr, Suudi Arabistan'ın da yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Husiler, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini meşru bir yönetim olarak kabul etmediklerini bir kez daha dile getirdi.

El-Thawr ayrıca güneydeki güçlerin belirlenen sınırların dışına çıkması halinde Husi güçlerinin ilerlemek zorunda kalacağını söyledi.

Cibuti'ye sığınan 1.400'den fazla kişi hakkında da konuşan Husi yetkili, bu kişilerin tamamının sivil olmadığını ileri sürdü ve bazı kişilerin askeri kıyafetlerle aileleriyle birlikte bölgeden ayrıldığını iddia etti.