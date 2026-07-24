Yangınlarla baş edecek kimse kalmadı: Artık eşekler itfaiyeci oluyor

İspanya'da orman yangınlarıyla mücadelede sıra dışı bir yöntem uygulamaya konuldu. Barselona'nın 130 kilometre güneyindeki Tivissa kasabasında hayata geçirilen projeyle, kötü muamele gören ve terk edilen 62 eşek araziye salındı. Hayvanlar, kuru bitkileri yiyip çiğneyerek yangınların yayılmasını önleyen doğal engeller oluşturuyor.

SÜRÜ 62 HAYVANA ULAŞTI

Projenin temelleri, Tivissa Belediye Başkanı Joan Cedó Sans tarafından 2013 yılındaki yangınların ardından atıldı. İlk olarak 2020 yılında kurtarılan hayvanlarla resmiyet kazanan girişim, 2021 yılında Jordi García'nın katılımıyla genişledi. Gönüllü veterinerler, yerel çiftlikler ve bir tema parkının yem bağışlarıyla ayakta duran sürü, bugün 62 eşekten oluşuyor.

KEÇİ VE KOYUNLARDAN DAHA ETKİLİ

Joan Cedó Sans, eşeklerin yangın önleme kapasitesinin diğer otoburlardan yüksek olduğunu belirtti. Sans, "Eşeklerin yaptığı işi ne keçiler ne de koyunlar yapabilir. Onlar daha ağır; bu yüzden her adımda daha sert basıyorlar ve daha fazla yiyorlar" dedi.

Eşeklerin çiğneyerek açtığı patikalar, olası bir yangın anında itfaiye hortumlarının taşınmasını da kolaylaştırıyor. Sürüde yer alan hayvanlar arasında obezite tedavisi gören Paloma da bulunuyor. Paloma'nın yıllarca bisküvi ve şeker küpleriyle beslenerek kötü muameleye maruz kaldığı ifade edildi.

YANGIN RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Barselona Özerk Üniversitesi Araştırmacısı Dr. Jordi Bartolomé Filella, otoburların ekosistemdeki kritik rolüne dikkat çekti. Filella, "Büyük otoburlar olmasaydı, er ya da geç bu biyokütle yangın tarafından 'tüketilirdi'. Otoburların aksine yangın, bunu aniden, ekosistem için kapsamlı sonuçlarla ve insanlar için risklerle tüketir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Doñana Ulusal Parkı çevresinde 2014 yılından beri El Burrito Feliz organizasyonu benzer çalışmalar yürütüyor. Katalonya'daki Ramats de Foc projesi ise keçi ve koyun çobanlarını itfaiyecilerle bir araya getiriyor.