Kedilerine yem almaya gittiler, eve keçiyle döndüler

Karabük'te demir çelik işçisi Sinan Aytel ve eşi, kedilerine yem almak için gittikleri pet shopta doğuştan yürüme engelli bir keçi yavrusuyla karşılaştı. Ön bacaklarını kullanamayan siyah yavruyu sahiplenen çift, "Nazlı" adını verdikleri keçiye evlerinde biberonla bakıyor.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir haddehanede çalışan Aytel çifti, dükkanda duydukları meleme sesiyle arka bölüme yöneldi. Orada doğuştan ön bacakları tutmayan siyah keçi yavrusunu fark eden çift, yavrunun durumundan etkilenerek sahiplenmeye karar verdi.

BİBERON VE BEZ DÖNEMİ BAŞLADI

Eve getirdikleri Nazlı'yı biberonla besleyen Aytel çifti, yavrunun altını da bezliyor. Eve gelen misafirlerin de büyük ilgi gösterdiği keçi, evin yeni üyesi oldu.

'ÖMÜR BOYU BİZİMLE KALACAK'

Sinan Aytel, "Keçiyi sahiplendik. Yani ömür boyu bizimle kalacak, besleyeceğiz. Doğuştan engelliymiş. Eve gelen misafirler çok sevdi. Bayağı ilgi gördü. Biz bakacağız ona, evladımız gibi oldu" dedi.

(AA)