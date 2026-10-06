Washington'un Yemen'de Riyad'a verdiği destek ortaya çıktı

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Katar merkezli Al-Jazeera'ya verdiği bir demeçte ABD'nin Suudi Arabistan'a Husilere karşı destek verdiğini söyledi. Yetkili, Suudi Arabistan'ın ABD'nin yakıt ikmali kapasitesini kullanarak hava sahasını savunduğunu ve Husilere karşı çıkan güçlere yardım ettiğini belirtti. Ayrıca Suudi Arabistan'daki planlama merkezlerinde yaklaşık 200 Amerikalı danışmanın danışmanlık yaptığını aktardı.

ABD'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A HUSİLERE KARŞI DESTEK

Al Jazeera'ya konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, ABD'nin Suudi Arabistan'a Husilere karşı destek sağladığını söyledi. Yetkili, "Suudi Arabistan, hava sahasını savunmak ve Husilere karşı çıkan güçlere yardım etmek için ABD'nin yakıt ikmali kapasitesini kullanıyor. Suudi Arabistan'daki planlama merkezlerinde yaklaşık 200 Amerikalı danışman danışmanlık sağlıyor." dedi. Böylece yetkili, ABD'nin Suudi Arabistan'a sağladığı desteğin kapsamına ilişkin bilgi verdi.

ABD'Lİ YETKİLİ: YEMEN SAVAŞINA DAHİL DEĞİLİZ

Yetkili, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahil olmadığını açıkladı. Ayrıca İran'a yönelik baskıya ilişkin olarak, "İran'a yönelik kuşatmayı sıkılaştırıyoruz. İran ekonomik olarak zor durumda ve baskımızı hissediyor; bu baskı sürecek." ifadelerini kullandı. Yetkili, bu açıklamalarla ABD'nin İran'a yönelik politikasının devam edeceğini belirtti.