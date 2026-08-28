Viyana'da müze hırsızlığı! Mısır Kraliçesi Nazlı'nın elmas kolyesi çalındı

Viyana'daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi'nde (MAK) dikkat çeken bir hırsızlık olayı yaşandı. Müzede sergilenen, Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait değerli elmas kolye iki kişi tarafından çalındı.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, olay dün öğleden sonra meydana geldi. Ziyaretçi gibi müzeye giren iki şüpheli, kolyenin bulunduğu vitrini çekiçle kırdı. Şüpheliler, kolyeyi aldıktan sonra müzeden kaçtı.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEMEYE ALDI

Hırsızlığın ardından polis ekipleri alarma geçti. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılırken, müze içerisindeki güvenlik kameralarının yanı sıra çevredeki cadde ve metro istasyonlarına ait kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

Olay sırasında sergi salonunda bulunan görgü tanıklarının ifadelerine de başvuruldu.

Polis, şüphelilerin hangi eseri çalacaklarını önceden bildikleri ihtimali üzerinde duruyor. Ancak soruşturma devam ettiği için hırsızlığın sipariş üzerine gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Polis, güvenlik kameralarında şüphelilere ait görüntülerin bulunduğunu açıkladı. Ekipler, görüntüler üzerinden iki kişinin kimliğini belirlemek ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsızlığın ardından geçici olarak ziyarete kapatılan sergi, müze yönetimi ile polis arasında yapılan güvenlik değerlendirmesinin ardından yeniden ziyaretçilere açıldı.

MAK tarafından yapılan açıklamada, serginin güvenli şekilde faaliyet göstermesi için gerekli koşulların sağlandığı belirtildi.

2016'DA 4,3 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Çalınan kolyenin Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait elmas kolye olduğu polis tarafından doğrulandı. Kolyenin güncel piyasa değeri konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak müzayede evi Sotheby's verilerine göre, söz konusu kolye 2016 yılında New York'ta düzenlenen açık artırmada 4,3 milyon dolara satılmıştı.

1939 yılında Paris merkezli bir lüks mücevher şirketi tarafından hazırlanan kolyede 600'den fazla elmas bulunuyor.

SERGİDE 500'E YAKIN ESER YER ALIYOR

Hırsızlığın yaşandığı sergide yaklaşık 500 eser bulunuyor. Sergide, Paris merkezli lüks mücevher şirketinin 120 yıllık geçmişine ait 300'den fazla eserin yanı sıra MAK koleksiyonundan 200'ü aşkın parça da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.