Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 4 bine dayandı

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında deprem felaketine ilişkin son rakamları paylaştı. Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 126 artarak 3 bin 811'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

CAN KAYBI 3 BİN 811'E YÜKSELDİ

Rodriguez, çifte deprem nedeniyle 17 bin 907 kişinin evsiz kaldığını ifade etti. Venezuela'da şu anda 4 bin 388 uluslararası arama kurtarma görevlisinin bulunduğunu, silahlı kuvvetler, polis, belediye, itfaiye ve sivil savunma ekipleriyle birlikte toplam 30 bin 76 personelin sahada görev yaptığını söyledi.

YARALI VE EVSİZ SAYILARI

Eğitim Bakanı Hector Rodriguez, en az 16 bin 686 kişinin Venezuela hükümeti tarafından kurulan 87 geçici barınma merkezinde kaldığını duyurdu. Depremden en çok etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer ölü ve yaralı sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

ULUSLARARASI YARDIM VE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ

Türk Kızılay, depremden en çok etkilenen La Guaira'nın Playa Grande bölgesinde kurulan çadır kampta, Venezuela Kızılhaçı ile işbirliğinde 500 hijyen paketini ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da deprem felaketinden etkilenen Venezuela'ya çok sayıda ekipman ve insani yardım desteğinde bulundu.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE MALİYETİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

(AA)