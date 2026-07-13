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Halk TV Dünya Venezuela'daki deprem faciasında ölü sayısı 4 bin 490'a yükseldi

Venezuela'daki deprem faciasında ölü sayısı 4 bin 490'a yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 490'a yükseldi. Yaralı sayısı 16 bin 740 olarak açıklanırken, 6 bin 462 kişi enkazdan kurtarıldı ve 17 bin 907 kişi evsiz kaldı.

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Venezuela'daki deprem faciasında ölü sayısı 4 bin 490'a yükseldi

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada deprem felaketine ilişkin son rakamları paylaştı. Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 490'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

CAN KAYBI 4 BİN 490'A YÜKSELDİ

Rodriguez'in paylaştığı verilere göre, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yeni cenazelere ulaşılmaya devam ediyor. Yetkililer, 6 bin 462 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını belirtirken, depremler nedeniyle 17 bin 907 kişinin evsiz kaldığını bildirdi.

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NE OLMUŞTU

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti. Depremler başkent Caracas ve La Guaira eyaletinde büyük yıkıma yol açarak çok katlı binaların çökmesine ve binlerce ailenin evsiz kalmasına neden oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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