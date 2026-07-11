Venezuela'daki deprem felaketinde can kaybı 4 bini geçti

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem felaketine ilişkin son rakamları paylaştı. Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 229 artarak 4 bin 118'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 4 BİN 118'E YÜKSELDİ

Rodriguez'in paylaştığı verilere göre, can kaybındaki artış devam ederken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yeni cenazelere ulaşıldığı bildiriliyor. Yaralı sayısında herhangi bir değişiklik olmazken, yetkililer durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

LA GUAIRA'DA ALTYAPI ONARIMLARI SÜRÜYOR

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremden en çok etkilenen La Guaira eyaletine bağlı Macuto bölgesindeki altyapı onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Devlet kanalı VTV tarafından yayınlanan ziyarette Rodriguez, "Eyaletteki elektrik hizmeti yüzde 96 seviyesinde toparlandı, 21 elektrik trafo merkezi tamamen devreye alındı" ifadelerini kullandı.

SU DAĞITIMINDA TOPARLANMA

Rodriguez, bölgede içme suyu dağıtımının yüzde 84'ünün yeniden sağlandığını, yıkımın yaşandığı ve şebekenin çöktüğü alanlara ise tankerlerle su sevkiyatının sürdürüldüğünü kaydetti. Yetkililer, temel hizmetlerin normale dönmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.