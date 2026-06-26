Venezuela'da depremde ölenlerin sayısı 920'ye yükseldi

Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililerin paylaştığı son verilere göre, yaşamını yitirenlerin sayısı 920'ye yükselirken, en az 3 bin 360 kişi de yaralandı.

Depremlerde 383 binanın hasar gördüğü belirtilirken, 172 kişinin ise hâlâ enkaz altında olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Afetten en fazla etkilenen bölge olan La Guaira'nın tamamen askeri kontrol altına alındığı açıklandı. Yetkililer, vatandaşlardan bölgeye gitmemelerini isteyerek, yoğun trafiğin kurtarma çalışmalarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yardım çağrılarına gösterilen dayanışma için teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yardım etmek isteyen herkesin gösterdiği büyük dayanışma için teşekkür ediyoruz. Ancak yaralıları taşıdığımız yollar giderek daha fazla yoğunlaşıyor. Yardım etmenin en iyi yolu, yolları açık tutmaktır. Böylece sağlık ekipleri hastaları daha hızlı taşıyabilir ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarını daha etkin şekilde sürdürebilir."

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, can kaybı ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.