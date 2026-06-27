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Halk TV Dünya Venezuela'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha

Venezuela'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha

Venezuela'da 4,8 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte bir deprem daha meydana geldi.

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Venezuela'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha
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Venezuela'da 24 Haziran'da yaşanan büyük felaketin ardından bölge bir kez daha sarsıldı. Ülkede bu kez de 4,8 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), meydana gelen bu son sarsıntının merkez üssünü Aragua eyaletindeki El Limon bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusu olarak açıkladı.

Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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ÜLKE 24 HAZİRAN'DA İKİ BÜYÜK DEPREMLE SARSILMIŞTI

USGS verilerine göre, Venezuela 24 Haziran günü adeta kabusu yaşamıştı. Ülkede sadece 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki çok şiddetli deprem meydana gelmişti.

Merkez üslerinden ilki Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusu olarak açıklanırken sarsıntının büyüklüğü 7,5, derinliği ise 10 kilometre olarak ölçülmüştü. Bu depremden saniyeler sonra aynı eyaletin San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda 21,9 kilometre derinlikte 7,2 büyüklüğünde ikinci bir yıkım yaşanmıştı.

CAN KAYBI BİN 400'Ü GEÇTİ

Son paylaşılan verilere göre felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı ise 3 bin 238'e ulaştı. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürerken, enkaz altındakilerden dolayı ölü ve yaralı sayısının daha da artmasından endişe duyuluyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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