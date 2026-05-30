Ünlü Thames Nehri'nin rengi değişti

İngiltere'nin başkenti Londra'da etkili olan yoğun yağışların ardından, Thames Nehri'nde dikkat çekici bir renk değişimi meydana geldi.

Özellikle turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Tower Bridge çevresinde nehir sularının normalden daha koyu ve çamurlu bir görünüm aldığı gözlemlendi.

TORTU VE ATIKLAR SUYA KARIŞTI

Meydana gelen renk değişiminin, yağışlarla birlikte şehir içi drenaj sistemlerinden ve nehir kollarından taşınan tortu ile atıkların suya karışması sonucunda oluştuğu bildirildi. Suyun rengindeki bu belirgin farklılık, şehrin en yoğun turistik noktalarından biri olan Tower Bridge civarında ortaya çıktı.

UZMANLARDAN "GEÇİCİ DURUM" AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, nehir suyunda yaşanan bu bulanıklığın yağış sonrası ortaya çıkan kısa süreli ve geçici bir durum olduğunu belirtti.

Benzer hava koşullarının ardından Thames Nehri'nde bu tür renk değişimlerinin sıkça görülebileceği vurgulanırken, yaşanan bu olayın Londra'nın iklimi ve su kaynakları sistemine dair önemli bir hatırlatma niteliği taşıdığı ifade edildi. (AA)