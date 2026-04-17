400 yıllık sır çözüldü: Shakespeare’in "kayıp" Londra evi nihayet bulundu!

Bu keşif, Londra King's College'da profesör olan İngiliz araştırmacı Lucy Munro tarafından yapıldı. Munro, Londra Arşivleri ve Büyük Britanya Ulusal Arşivleri'nde bulunan üç tarihi belgeyi analiz etti. Önemli belgelerden biri, 1668'deki Büyük Londra Yangını'ndan sonra oluşturulan Blackfriars bölgesinin planıdır.

400 yıldır kayıp olduğu düşünülen Shakespeare'in evi.

Bu veriler sayesinde, oyun yazarının evinin Blackfriars bölgesindeki 5 St. Andrews Hill adresinde bulunduğunu kesin olarak tespit etmek mümkün oldu. Daha önce araştırmacılar, evin yerini yalnızca yaklaşık olarak belirleyebiliyorlardı - eski Dominikan manastırının Büyük Kapısı olarak adlandırılan yerin yanında. Şimdi ise, üzerinde mavi bir anıt plaketi bulunan binanın bulunduğu belirli bir noktadan bahsediyoruz.

Munro'ya göre, Londra'nın prestijli bir bölgesinde bulunan bu ev, o dönem için oldukça büyük bir yapıydı. Büyüklüğü sayesinde daha sonra iki ayrı bölüme ayrılmıştır. İç düzeni ve oda sayısı bilinmemekle birlikte, mülkün konumu ve büyüklüğünün o dönemde şehir ortalamasının üzerinde bir değere sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Shakespeare'in bu mülkü Mart 1613'te satın aldığı biliniyor. Sonraki yıllarda, John Fletcher ile işbirliği içinde oyunlar yazmak da dahil olmak üzere çalışmalarına devam etti. Araştırmacılar, bu eserlerden bazılarının bu evde yaratılmış olabileceğini ihtimal dışı bırakmıyorlar.

Bu keşif, Shakespeare'in son yılları hakkındaki algıları da değiştiriyor. Uzun zamandır Stratford-upon-Avon'a geri döndüğüne inanılıyordu ancak yeni kanıtlar Shakespeare'in Londra ile bağlarının, evi satın aldıktan sonra bile yakın kaldığını gösteriyor. Özellikle, en az 1614 yılında başkenti ziyaret ettiği biliniyor.

Ev, 1665 yılına kadar Shakespeare ailesinin mülkiyetinde kaldı ve o yıl oyun yazarının torunu tarafından satıldı. Bir yıl sonra çıkan Büyük Londra Yangını binayı yerle bir etti. Sonraki yüzyıllar boyunca, bu alan matbaalardan ticari işletmelere ve konutlara kadar çeşitli kurumlar tarafından kullanıldı.