Dizüstü bilgisayarınızı açmadan önce bilmeniz gereken "331 kiloluk" gerçek

Hacim her yıl 2,6 milyon ton artıyor ve 2030 yılına kadar 82 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bunun sadece %22,3'ü belgelenmiş ve kontrollü bir şekilde geri dönüştürülüyor. Geri kalanı ise çöplüklere gidiyor ve burada lityum, kobalt ve nikel gibi ağır metaller on yıllarca toprağa ve suya karışıyor.

Bu veriler yeni değil. Yeni olan, Avrupalı ​​tüketicinin şimdiden tepki vermeye başlamış olması.

ÖMRÜ 5 YIL UZATAN SİHİRLİ DOKUNUŞ: "REFURBİSHED" GERÇEĞİ

Analist firması Context'in verilerine göre, Avrupa'da yenilenmiş dizüstü bilgisayar satışları yalnızca 2025'in dördüncü çeyreğinde %7 oranında arttı . Bu büyüme aynı anda iki faktörden kaynaklanıyor: bileşen kıtlığı nedeniyle yeni ekipman fiyatlarındaki artış ve tüketicilerin daha sürdürülebilir seçimler yapma isteğinin artması.

Özellikle 300-400 € segmenti, yenilenmiş dizüstü bilgisayar pazarının yaklaşık %23'ünü oluşturarak güçlü bir büyüme kaydetti ve bu oran bir önceki yıla göre 8 puan arttı. Tüketiciler artık, yeni ve daha ucuz bir modele kıyasla önemli ölçüde daha iyi özellikler elde ederlerse, yenilenmiş bir ürün için biraz daha fazla ödeme yapmaya razılar.

Context'te ESG uygulama uzmanı olan Jackie Chang, "Kullanılmış bilgisayarlar güvenle ana akıma giriyor " dedi ve İngiltere'nin Avrupa'da en hızlı büyüyen pazar olduğunu ve sevkiyatların 2025 yılına kadar ikiye katlanmasının beklendiğini belirtti.

YENİLENMİŞ BİR DİZÜSTÜ BİLGİSAYARIN ARDINDA NE VAR?

Yeni bir dizüstü bilgisayarın üretimi ve nakliyesi, cihaz ilk kez açılmadan önce bile ortalama 331 kg CO₂ eşdeğeri emisyon yaratıyor ( Circular Computing , 230 modelin analizi).

Daha az bilinen bir gerçek ise, bu pillerin bertarafının ne anlama geldiğidir: Lityum iyon piller, kobalt içerir ve kobaltın çıkarılması, dünyanın madencilik üretiminin %75'inden fazlasının gerçekleştiği Kongo'da toprak ve su kaynaklarının ciddi şekilde kirlenmesiyle ilişkilidir ( USGS, Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2024 ).

Yenilenmiş her bir dizüstü bilgisayar, cihazın ömrünü üç ila beş yıl uzatır. Circular Computing tarafından yayınlanan Cranfield Üniversitesinin bir araştırması , yenilenmiş bir dizüstü bilgisayarın üretim sırasında yeni bir eşdeğerine göre yaklaşık %6,3 oranında CO₂ emisyonu ürettiğini ortaya koymuştur. Başka bir deyişle, üretim karbon ayak izinin %93'ünden fazlasını tasarruf sağlar.

3StepIT'in tüm yaşam döngüsü için yaptığı daha muhafazakar bir tahmine göre, iki ardışık yeni ürüne kıyasla CO₂e'de %36'lık bir azalma söz konusu.

YENİ AB MEVZUATI

Onarım hakkına ilişkin yeni AB kuralları Temmuz 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere elektronik cihaz üreticileri, garanti süresi sona erdikten sonra tüketicileri onarım hakları konusunda bilgilendirmekle yükümlü olacaklar.

Garanti süresi, garanti kapsamındaki onarım sonrasında otomatik olarak uzatılacak ve satıcılar, bağımsız teknisyenlerin kullanılmış parçalar kullanmasını engelleyemeyecektir.

Context analistlerine göre, bu yasal değişiklikler Avrupa'da yenileme pazarına ek bir ivme kazandıracak.

ÖNEMLİ OLAN RAKAMLAR

Dizüstü bilgisayar bataryası, atıldığında en yüksek çevresel riski taşıyan bileşendir. Lityum piller özel geri dönüşüm gerektirir: bu süreç yalnızca gelişmiş altyapıya sahip ülkelerde mevcuttur.

Yenilenmiş her bir dizüstü bilgisayarın elektronik atık depolama alanına gitmek yerine özel bir mağazadan çıkması, belirli bir miktarda üretilmemiş CO₂, çıkarılmamış kobalt ve işlenmemiş plastik anlamına gelir.