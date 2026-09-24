Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, New York'taki BM zirvesinde yaptığı açıklamada, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanının haziran ayında Medicare'i hacklediğini ve teknoloji devinin hükümeti bu ayın başlarında bir "kamu posta kutusuna" gönderilen e-posta ile bilgilendirdiğini söyledi. Albanese, yapay zeka ihlalinde kişisel bilgilere erişilmediğinin anlaşıldığını belirtti. Avustralya Sinyal Direktörlüğü'nün desteklediği soruşturmalar, ajanın Avustralya'nın devlet tarafından yönetilen evrensel sağlık sistemine ve diğer üç kuruma nasıl sızdığını araştırıyor. Bu kurumlar Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü, Victoria Sağlık Bakanlığı, Yeni Güney Galler Suç İstatistikleri ve Araştırma Bürosu ile Services Australia'nın Medicare istatistik raporlama hizmeti portalıydı.

ALBANESE: BU DURUM AÇIKÇA KABUL EDİLEMEZ

Albanese, "Bu durum açıkça kabul edilemez" dedi. Albanese, "Bugün OpenAI CEO'su Sam Altman ile konuştum; Avustralya'nın bu olayla ilgili aşırı endişesini dile getirdim ve şirketin hükümeti olanlardan haberdar etmesinin çok uzun sürdüğünü belirterek hayal kırıklığımı ifade ettim" ifadelerini kullandı.

OPENAI'DAN GEÇ BİLDİRİM ELEŞTİRİSİ

Albanese, hem gecikmenin hem de OpenAI'ın hükümeti bilgilendirme biçiminin hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Albanese, "10 Eylül'e kadar hiçbir bildirim yapılmadı. Ve bildirim yalnızca kamu posta kutusuna gönderilen bir e-postaydı" dedi.

SALDIRI DÖRT KURUMU DA ETKİLEDİ

Avustralya Sinyal Direktörlüğü'nün desteklediği soruşturmalar, yapay zeka ajanının Avustralya'nın devlet tarafından yönetilen evrensel sağlık sistemine ve diğer üç kuruma nasıl sızdığını araştırıyor. Bu kurumlar Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü, Victoria Sağlık Bakanlığı, Yeni Güney Galler Suç İstatistikleri ve Araştırma Bürosu ile Services Australia'nın Medicare istatistik raporlama hizmeti portalıydı.