Teknoloji devi Türkiye'ye "bulut bölgesi" kuracak: Tarih verildi

Çinli teknoloji devi Alibaba, Asya dışındaki küresel ayak izini büyütmek amacıyla veri merkezi ve bulut yatırımlarını artırma kararı aldı. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Li Feifei tarafından yapılan açıklamalara göre, stratejik büyüme planı kapsamında önümüzdeki bir yıl içerisinde uluslararası alanda önemli adımlar atılacak.

İLK BULUT BÖLGELERİ KURULACAK

Hangzhou merkezli şirket, önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye, Finlandiya ve Hollanda pazarlarında ilk kez "bulut bölgeleri" oluşturacak. Bu hamleyle birlikte söz konusu ülkelerdeki yerel işletmelere doğrudan yerelleştirilmiş bulut ve yapay zeka hizmetleri sağlanması hedefleniyor.

Bununla birlikte Alibaba; Malezya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Hong Kong gibi coğrafyalarda da mevcut veri merkezi ağlarını kapasite ve kapsam açısından genişletecek.

BATILI RAKİPLERLE KÜRESEL REKABET KIZIŞIYOR

Bloomberg'in analizlerine göre Alibaba'nın bu iddialı büyüme stratejisi; şirketi, başta Amazon ve Alphabet (Google) olmak üzere Batılı teknoloji devleriyle Asya sınırlarının ötesinde doğrudan bir rekabet ortamına sokuyor.

Şirket, yapay zekayı sürdürülebilir ve erişilebilir kılmak için dijital altyapıya en agresif yatırımları yapan Çinli aktörlerin başında geliyor. Daha önce açıkladığı çok yıllık devasa bütçeli yatırım planları doğrultusunda sermaye harcamalarını kesintisiz sürdüren Alibaba, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerde açtığı yeni tesislerle de küresel ekosistemdeki varlığını pekiştiriyor.

"BULUT BÖLGESİ" NEDİR?

Alibaba Cloud altyapısında "bölge" (region), şirketlerin verilerini güvenle depolayıp işleyebildiği, birbirine yüksek hızlı ağ hatlarıyla bağlı bağımsız veri merkezlerinden oluşan coğrafi ve fiziksel alanları ifade eder.