Uçakla gelen sivrisinekler 3 kişinin ölümüne yol açtı!

Frankfurt Havalimanı çevresinde ortaya çıkan ve “havaalanı sıtması” olarak adlandırılan nadir vakalar Almanya’da endişeye neden oldu. Son olarak havalimanına yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Schwanheim semtinde yaşayan bir kişi, sıtma nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kişiyle birlikte olayla bağlantılı can kaybı 3’e yükseldi.

UÇAKLA FRANKFURT'A GELMİŞ

Vakanın dikkat çeken yönü ise hayatını kaybeden kişilerin sıtmanın yaygın olduğu bölgelere seyahat etmemiş olmasıydı. Frankfurt sağlık makamları, Schwanheim’da hastalanan iki kişinin de daha önce sıtma riski bulunan bir ülkeye gitmediğini ve havalimanında çalışmadığını açıkladı.

Yetkililer, her iki kişinin de Plasmodium falciparum adlı sıtmaya neden olan parazitle enfekte olduğunu belirledi. Sağlık makamlarına göre hastalığın kaynağı, muhtemelen sıtma görülen bir bölgeden uçakla Frankfurt’a taşınan enfekte bir sivrisinekti.

ÖNCE HAVALİMANI ÇALIŞANLARI HASTALANDI

Olağandışı salgın ilk olarak Frankfurt Havalimanı çalışanları arasında fark edildi. Temmuz ayının başından itibaren havalimanında görev yapan 6 kişiye sıtma teşhisi konuldu. Bu kişilerden ikisi yaşamını yitirdi, diğer dört kişi ise tedavilerinin ardından iyileşti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de vakaların hiçbirinde sıtmanın yaygın olduğu bölgelere seyahat etmediğini bildirdi.

İlk ölüm temmuz ayında gerçekleşirken, hastalığın nedeni ancak kişinin ölümünden sonra belirlenebildi. İkinci havalimanı çalışanı ise ağustos ayında yaşamını yitirdi.

Ardından hastalığın havalimanıyla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Schwanheim’da yaşayan ve havalimanında çalışmayan iki kişide de sıtma tespit edildi. Bu kişilerden biri hayatını kaybederken diğerinin hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

"HAVAALANI SITMASI" NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Uzmanların “airport malaria” olarak adlandırdığı durum, sıtma parazitini taşıyan bir sivrisineğin uçak içerisinde veya bagajlarla birlikte sıtmanın görülmediği bir bölgeye taşınmasıyla ortaya çıkabiliyor.

Normal şartlarda sıtma insandan insana doğrudan bulaşmıyor. Enfekte bir sivrisineğin insanı ısırması gerekiyor. Frankfurt’taki vakalarda da sağlık makamları, insanlardan insanlara bulaşma yerine uçakla taşınmış olabilecek enfekte bir sivrisineğin rol oynadığını değerlendiriyor.

HAVALİMANINDA SİVRİSİNEK TUZAKLARI KURULDU

Vakalardan sonra Frankfurt Havalimanı çevresinde sivrisinekleri yakalamak amacıyla tuzaklar kuruldu. Yakalanan böceklerin laboratuvarlarda incelendiği ve hangi tür olduklarının ve hastalık taşıyıp taşımadıklarının araştırıldığı bildirildi. Fraport da çalışanlarını sıtmanın belirtileri konusunda bilgilendirerek ateş veya benzeri şikayetleri bulunanların doktora başvurmasını istedi.

Frankfurt sağlık makamları, özellikle havalimanı çevresinde yaşayan veya çalışan kişilerin ateş, titreme, baş ağrısı ve benzeri belirtiler göstermeleri halinde sıtma ihtimalinin de değerlendirilmesini istedi. Hastalığın erken teşhis edilmesi ve hızlı tedaviye başlanmasının kritik olduğu belirtildi.

Yetkililer, “havaalanı sıtması” vakalarının son derece nadir olduğunu ve mevcut durumda kent geneli için riskin düşük değerlendirildiğini bildirdi. Ancak Frankfurt’ta yaşanan son gelişmeler, sıtmanın bulunmadığı bir ülkede bile enfekte bir sivrisineğin uçak yolculuğuyla hastalığı yeni bir bölgeye taşıyabileceğini yeniden gündeme getirdi.