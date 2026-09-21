Üç dev medya kuruluşundan Trump hükümetine flaş dava!

ABD Başkanı Donald Trump’ın CNN, MS NOW ve Politico’nun Beyaz Saray yerleşkesine girişini engelleyen kararı mahkemeye taşındı. Üç büyük medya kuruluşu, Trump yönetimine karşı federal dava başlatarak Beyaz Saray’a erişimlerinin yeniden sağlanmasını ve basın özgürlüğü haklarının korunmasını talep etti.

İLK DURUŞMANIN BU HAFTA YAPILMASI BEKLENİYOR

CNN, MS NOW ve Politico, pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada hükümete dava açtıklarını bildirerek, Trump yönetiminin gazetecilerin basın kartlarını haber içeriklerine yönelik itiraz nedeniyle iptal ettiğini savundu. Kuruluşlar, Birinci Anayasa Değişikliği'nin basın özgürlüğünü güvence altına aldığını ve hükümetin basının neyi haberleştireceğine karar veremeyeceğini belirtti.

Dava, Washington DC Bölge Mahkemesi'nde görülmek üzere açıldı. Medya kuruluşları, mahkemeden yasağın uygulanmasını durduracak acil bir karar çıkarmasını istedi. CNN'in aktardığı bilgilere göre davayla ilgili ilk duruşmaların bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

GAZETECİLER BEYAZ SARAY'A ALINMADI

Trump, 18 Eylül'de Truth Social hesabından yaptığı açıklamayla CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray yerleşkesine girişlerini yasakladığını duyurmuştu. Trump, kuruluşların kendisi ve yönetimi hakkındaki haberlerini gerekçe göstererek bu medya kuruluşlarını “sahte haber” yapmakla suçlamış ve başka medya kuruluşlarının da benzer şekilde hedef alınabileceğinin sinyalini vermişti.

Yasağın ardından üç kuruluşun Beyaz Saray'ı takip eden muhabirleri yerleşkeye alınmadı. Gazetecilerin basın kartları devre dışı bırakılırken, bazı kartların güvenlik görevlileri tarafından geri alındığı bildirildi. CNN ve MS NOW'un Beyaz Saray'daki kamera noktalarına ve çalışma alanlarına erişimi de engellendi.

“HÜKÜMET BASININ NE YAZACAĞINA KARAR VEREMEZ”

Üç kuruluş ortak açıklamalarında, davanın yalnızca kendi erişimlerinin yeniden sağlanmasıyla ilgili olmadığını vurguladı. Medya kuruluşları, hükümetin gazetecilerin haberlerinden hoşlanmadığı gerekçesiyle basın kuruluşlarını cezalandırmasının anayasal basın özgürlüğü açısından ciddi sonuçlar doğuracağını savundu.

Kuruluşların açıklamasında, “Hükümet, basının neyi haberleştireceğine veya yayımlayacağına karar veremez” denildi. Ayrıca gazetecilerin herhangi bir bildirim veya usul işletilmeden Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldığı ve bu durumun bağımsız gazetecilik açısından tehdit oluşturduğu belirtildi.

"BU ÖZGÜR BASINA SALDIRI DEĞİL"

Trump ise davanın duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yönetiminin özgür basına saldırmadığını savundu. Trump, hedefinin “sahte haber” olduğunu öne sürerek söz konusu medya kuruluşlarını ülkenin ulusal güvenliği açısından tehdit oluşturmakla suçladı.

Trump daha önce de CNN, MS NOW ve Politico'nun kendisi ve yönetimi hakkında “kurgu ve yalanlar” yayımladığını iddia etmişti. Ancak kuruluşların açıklamasına göre yasağın belirli bir haberden ziyade haber içeriklerine yönelik genel bir itiraz üzerinden uygulanması, davanın merkezindeki anayasal tartışmayı oluşturuyor.

İLK GERİLİM DEĞİL

Dava, Trump yönetiminin medya kuruluşlarının Beyaz Saray ve diğer federal kurumlara erişimini kısıtladığı daha geniş bir tartışmanın yeni aşaması oldu. Associated Press de geçen yıl Beyaz Saray etkinliklerine erişiminin kısıtlanmasının ardından Birinci Anayasa Değişikliği gerekçesiyle Trump yönetimine karşı dava açmıştı.

CNN açısından ise Beyaz Saray ile mahkeme arasındaki gerilim yeni değil. Trump'ın ilk başkanlık döneminde CNN muhabiri Jim Acosta'nın basın kartı iptal edilmiş, CNN'in açtığı davanın ardından federal mahkeme kartın geri verilmesine hükmetmişti.

CNN, MS NOW ve Politico'nun son davasıyla birlikte tartışma artık Trump'ın medya kuruluşlarıyla yaşadığı siyasi gerilimin ötesine geçerek, Başkanlık makamının gazetecilerin Beyaz Saray'a erişimini haber içeriklerine dayanarak kısıtlayıp kısıtlayamayacağı sorusunu federal mahkemenin önüne taşıdı.