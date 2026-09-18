Trump 'Yalan haber yapıyorlar' dedi: Basının Beyaz Saray erişimini yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, CNN, MS NOW ve Politico’nun Beyaz Saray’a erişiminin yasaklandığını açıkladı. Trump, kararına bu kuruluşların kendisi ve yönetimi hakkında “yalan haber” yaptıkları iddiasını gerekçe gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, CNN, MS NOW ve Politico’nun Beyaz Saray’a erişimini yasakladığını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üç medya kuruluşuna yönelik kararın “sürekli yalan haber yaptıkları” gerekçesiyle alındığını belirtti. Trump, yasağın hemen yürürlüğe girdiğini ve başka medya kuruluşlarının da benzer şekilde yasaklanabileceğini söyledi.

TRUMP’TAN POLİTİCO VE MS NOW İDDİALARI

Trump, MS NOW’ın daha önce MSNBC olarak yayın yaptığını hatırlatarak, kuruluşun adını “izleyici ve güvenilirlik eksikliği” nedeniyle değiştirdiğini öne sürdü.

Trump ayrıca Politico’nun eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde hükümetten 8 milyon dolarlık abonelik ücreti aldığı iddiasını dile getirdi. Trump, bu ödemenin yasa dışı olduğunu savundu ancak söz konusu iddiaya ilişkin açıklamasında kanıt sunmadı.

Trump, medya kuruluşlarının kendisi, yönetimi ve ABD hakkında haber yaparken “kurgu ve yalanlar” yazmaması gerektiğini belirterek, “Diğer yalan haber kuruluşları da aralarına katılacak” ifadesini kullandı.

CNN, MS NOW ve Politico’nun kararla ilgili ilk aşamada yorum yapmadığı bildirildi.