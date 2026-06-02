'Türkiye'yle kardeşiz' demişti: Kazakistan'dan tepki çeken GKRY hamlesi

15 gün önce Türkiye ile “Ebedi Dostluk ve Stratejik Ortaklık Bildirisi” imzalayan Kazakistan, KKTC’yi tanımamasına karşın, bir süre önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde büyükelçilik açtı ve adaya uçak seferi başlattı. Kazakistan Devlet Başkanı Cömert Tokayev, bugün başkent Astana’da GKRY lideri Nikos Hristodulides’i resmi ziyaretle ağırlayarak “Devlet Dostluk Nişanı” verecek. TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP’li Utku Çakırözer, “43 yıldır KKTC’yi tek bir ülkenin tanımasını bile sağlayamadık” dedi.

KAZAKİSTAN’DAN GKRY’YE NİŞAN VE UÇAK SEFERİ

Kazakistan Devlet Başkanı Cömert Tokayev, bu ziyarette Hristodulides’e “Devlet Dostluk Nişanı” takdim edecek. Başkent Astana’daki Güney Kıbrıs Büyükelçiliği de törenle açılacak. Kazakistan ayrıca Güney Kıbrıs’a uçak seferi başlattı. Hristodulides, beş bakanla birlikte çıkacağı Kazakistan ziyaretini bu seferin ilk uçuşuyla yapacak. Ziyarette iki ülke arasında yüksek öğrenim, kültür, spor, teknoloji, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında anlaşmalar imzalanacak.

TOKAYEV: “TÜRKİYE'YLE KARDEŞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 14-16 Mayıs 2026’da Astana’da ağırlayan Tokayev, “Bizler birbirine gönülden destek veren kardeş ülkeleriz” demişti. Kazakistan’ın da yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı içinde KKTC’ye “Gözlemci” sıfatı verilmesi ve zirveye davet edilmesi, AB ile GKRY’nin sert tepkisine yol açmış, Kazakistan daha sonra AB’ye yanaşmıştı.

BİNALİ YILDIRIM’IN BAŞKANI OLDUĞU KONSEYDE YER ALIYOR

KKTC’yi tanımayan ve bir süre önce Güney Kıbrıs’ta büyükelçilik açan Kazakistan, Binali Yıldırım’ın başkanı olduğu “Aksakallılar Konseyi” içinde de yer alıyor. Kazakistan, AB zirvesinde “KKTC’nin kurulmasını kınayan ve devletlere tanımama çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 550 sayılı kararlarına bağlı kalacağını” açıklamıştı.

CHP’Lİ ÇAKIRÖZER: “43 YILDIR SONUÇ YOK”

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP’li Utku Çakırözer, Sözcü'deki haberde konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Güney Kıbrıs, AB’ye üye oldu, 1 milyar 181 milyon Euro savunma desteği sağladı. Adanın silahlandırıyor, İsrail ve Hindistan’dan savunma sistemi alarak endişe yarattı. ABD Türk-Yunan dengesini bozdu. Biz ise 43 yıldır KKTC’yi tek bir ülkenin tanımasını bile sağlayamadık.”