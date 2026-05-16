Erdoğan uçakta konuştu: CHP'den ayrılanlar huzuru AKP'de bulmuş

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinden nüfus politikalarına dek birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefine engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağız. İttifak olarak bunu dayanışma içinde milletin çizdiği rotada gerçekleştireceğiz" dedi.

"BAZI ARKADAŞLAR HUZURU AK PARTİ'DE BULMUŞ VE ARAMIZA KATILMIŞLARDIR"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar başlıklar şu şekilde:

Şiddet özendiren ve bağımlılık oluşturan içerikler, sapkın akımlar, sanal zorbalık bunların hepsine yönelik tedbirlerimizi alıyoruz"

"CHP'yi yolsuzluğa, hırsızlığa, rüşvet savurma merkezi haline getirenlerin içerideki çürümeyi derinleştirmesi, siyasetin itibarı açısından da çok çok üzücü"

"CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır"

"Darbe lekesi taşıyan anayasadan kurtulup yeni kuşatıcı, özgürlükçü, sivil bir anayasaya kavuşmak istiyoruz. Siyaset, milletin taleplerine kulak tıkayamaz."