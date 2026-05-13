Erdoğan'ın yaptığı transferlerin altında ne yatıyor? Fatih Altaylı asıl amacı açıkladı
Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li isimleri transfer etmesinin altındaki asıl amacın güç kazanmaktan ziyade karşı tarafı yıpratmak olduğunu söyledi.
Siyaset; erken seçim, ara seçim, baskın seçim gibi toplumun merak ettiği konularda yüksek tansiyonlu şekilde seyretmeye devam ediyor. Son genel seçimden sonra kaybettiği milletvekili sayısını ve yerel seçimde kaydettiği belediyeleri transferler ile kapatan AKP'ye son olarak Burcu Köksal transfer edildi.
PEKİ BU TRANSFERLERİN PERDE ARKASINDA NE VAR?
Daha önce AKP ve Erdoğan hakkında çok sert sözler ile eleştiriler yapan isimlerin AKP'ye geçmesi dikkatleri çekerken, Fatih Altaylı bu transferlerin neden yapıldığını açıkladı. Söz konusu isimlerin AKP'ye bir getirisinin olmayacağının Erdoğan tarafından da bilindiğini savunan Altaylı, asıl amacın 'karşı tarafı kaybetme hissi ve muhalif seçmende inançsızlık yaratmak' olduğunu söyledi.
Fatih Altaylı'nın yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:
"Burcu Hanım öyle tepeden inme, sokaktan bulma bir CHP’li değildi. Seçim kazanmak için sağdan soldan devşirilen popüler bir isim de değildi. Aynı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gibi “kökten” partiliydi. CHP’de uzun yıllardır siyaset yapıyor, mecliste CHP’ye oy veren yüz binleri temsil ediyordu. O yüz binler, o milyonlar CHP’nin önüne koyduğu milletvekillerine oy veriyordu çünkü rejimi tehlikede görüyor, Atatürk ilkelerinin ayaklar altına alınmasından rahatsız oluyor, milli eğitimin artık milli olmadığını, eğitimin hiç olmadığını anlıyor, Cumhuriyet’e sahip çıkmak için oylarını CHP milletvekillerine veriyordu. Milyonlarca muhalif seçmen CHP’de siyaset yapan bu kişilerin kendileri ile aynı hisleri paylaştığını, kendileri ile aynı kaygıları taşıdığını, ülkenin geleceği için kendileri gibi endişelendiklerini düşünüyor, bu yüzden onlara oy veriyorlardı. Bu transferler işte bu nedenle toplumda, muhalif seçmende büyük hayal kırıklığı yaratıyor. İhanet edenlere elbette çok kızıyorlar ama asıl hayal kırıklıkları siyasete, partiye yönelik. CHP’li milletvekilleri ile aynı ülküyü paylaşmadıklarını, aynı hayali kurmadıklarını, aynı geleceğe inanmadıklarını, daha geniş bir tanımla aynı yolun yolcusu olmadıklarını düşünmeye başlıyorlar. Siyasete güvenlerini yitiriyorlar. Kendilerinden zannettiklerinin kendilerinden olmadığını görüp hayal kırıklığına uğruyorlar. Zaten AK Parti yönetiminin istediği de tam bu. AK Parti’nin zorda olduğunu, artık pazarlayacak bir hayali kalmadığını biliyorlar. O zaman karşı tarafın hayal pazarlamasını da engelleyelim, diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu transfer ettiği isimlerden bir cacık olmayacağını bilmiyor mu, bilmemesi mümkün mü! Amacı, onları kazanmak değil ki, asıl amaç karşı tarafı kaybettirmek, muhalif seçmende bir yılgınlık, bir inançsızlık yaratmak. “Bakın, sizin oy verdiklerinizi ben bir parmak şıklatarak ayağımın dibine oturtuyorum” demek, güvenlerini yıkmak. Bunu başarıp başaramadığına ise siz karar verin"
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi