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Halk TV Dünya Türkiye'den Ukrayna'ya ağır mühimmat transferine Rusya engeli

Türkiye'den Ukrayna'ya ağır mühimmat transferine Rusya engeli

Türkiye'nin Ukrayna'ya balistik füze ve mühimmat satışı, Moskova'dan gelen tepkilerin ardından uzadı. ABD Kongresi'nde onay süresi dolmasına rağmen sürecin zamana yayılması, Ankara'nın Rusya ile denge arayışına işaret ediyor.

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Türkiye'den Ukrayna'ya ağır mühimmat transferine Rusya engeli

Konuyla ilgili konuşan kaynak, satış için ABD Kongresi'nden ekstra bir karar çıkması gerektiğini, belirli prosedürlerin izleneceğini ve bunların vakit alacağını ifade etti. Ancak ABD Kongresi tutanağında, "Öngörülen transfer tarihi: Kongre bildirim süresinin tamamlanmasının hemen ardından" ifadesi yer alıyordu. Bu süre 18 Ağustos'ta dolmuş ve Kongre süreci resmen sonlanmıştı. Resmi evrak ile kaynağın söylemi arasındaki bu fark, Ankara'nın Moskova'yla denge kurma amacıyla süreci yavaşlattığına işaret etti.

LİSTEDE BALİSTİK FÜZELER VE AĞIR SİSTEMLER VAR

Mühimmat satma girişimi, 6 Ağustos tarihli ABD Kongre tutanağı ile ortaya çıkmıştı. Türkiye; envanterindeki M270 MLRS çok namlulu roketatar sistemi, M26 DPICM güdümsüz çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat roketi, M509A1 203 milimetre çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel obüs mühimmatı ve M39 ATACMS ordu taktik balistik füze sistemlerini Ukrayna'ya satmak için ürünlerin menşei olan ABD'den izin talebinde bulundu. Bu adım, doğrudan Moskova'nın sert tepkisini çekti.

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"ANKARA SINIRI AŞARSA..."

Girişimin belgelenmesinin ardından Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, adımı "İkili ilişkilere ağır darbe" olarak nitelendirerek Türkiye'ye bu satıştan geri dönme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen hafta Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleşen görüşmeye ilişkin resmi açıklamalarda bu konudan bahsedilmedi. Ancak Rus devlet medyası RT'de görüşme öncesi yayımlanan analizde doğrudan şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara'nın risk dengelerini soğukkanlılıkla değerlendirme vakti geldi. ATACMS füze transferi, Rusya-Türkiye ilişkilerinin bütün yapısı için bir sınavdır. Silahlar Kiev'e ulaşırsa, önceki güven düzeyini korumak artık mümkün olmayacaktır. Moskova, Ankara'yı kabul edilebilir bir arabulucu olarak görmeyi bırakacak, bölgesel konularda Türk çıkarlarını dikkate alma isteği azalacak ve ikili ilişkiler daha katı ve tamamen pragmatik bir hal alacaktır."

Rus devlet medyasında yer alan analizde açıkça "Ankara sınırı aşarsa" tabiri de kayıtlara geçti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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