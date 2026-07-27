Türkiye'de tatil artık gurbetçi için de pahalı: Fransa ile yarışıyor

Yaz tatili için Türkiye’yi tercih eden gurbetçiler, bu yıl karşılaştıkları fiyatlardan şikayet ediyor. Restoranlardan marketlere. Alışverişten günlük ihtiyaçlara kadar bir çok kalemde maliyetlerin yükseldiğini belirten gurbetçiler euronun geçmiş yıllardaki kadar avantajlı konumda olmadığını dile getiriyor.

GURBETÇİLER DE ŞAŞIRDI

Milyonlarca gurbetçi her yazı olduğu gibi bu yılda memleket hasretini gidermek için Türkiye’ye geldi.

Artı 33’de yer verilen habere göre, Türkiye’de fiyat etiketlerinde yaşanan artış gurbetçiyi de şaşırttı. Geçmiş yıllarda döviz kurunun kendilerine daha rahat harcama imkanı sunduğunu ifade eden gurbetçiler, bu yaz aynı rahatlığı yaşayamadıklarını belirtti.

FRANSA İLE FİYATLAR BİRBİRİNE YAKLAŞTI

Yeme-içme, market, kıyafet, ayakkabı ve diğer temel tüketim kalemlerinde de geçen yıla göre daha yüksek fiyatlarla karşılaştıklarını aktaran gurbetçiler, karşılaştıkları tablo nedeniyle tatil harcamalarını yeniden planlamak zorunda kaldıklarını vurguladı. Fransa’dan gelen gurbetçiler özellikle restoran ve mağazalardaki fiyatları euro cinsinden değerlendirdiklerinde Fransa ile Türkiye arasındaki fiyat farkının büyük ölçüde azaldığını ifade ediyor.