Türkiye-İran arasında uçuş seferi bilmecesi! "Durdurulacak" dendi ama resmi açıklama gelmedi

ABD’nin İran havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırım paketinin ardından Mahan Air’in Türkiye uçuşlarının da yasaklanacağı iddia edildi. AirportHaber’in haberine göre, İranlı havayolunun Türkiye seferlerinin yasaklandığı öne sürülürken, kararın uygulanmasına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama gelmedi.

YAPTIRIM KARARININ ARDINDAN GÜNDEME GELDİ

İranlı havayolu Mahan Air’in Türkiye operasyonları, ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırım kararlarının ardından yeniden gündeme geldi. ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı yaptırım paketinde Mahan Air ile bağlantılı olduğu belirtilen Türkiye merkezli şirketlerin de hedef alınması, havayolunun Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili yeni bir süreci beraberinde getirdi.

Ancak Mahan Air’in Türkiye uçuşlarının yasaklanmasına ilişkin DHMİ, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanmış ayrıntılı bir karar bulunmuyor. Bu nedenle yasağın kapsamı, hangi operasyonları kapsayacağı ve uygulamanın nasıl gerçekleştirileceği konusunda belirsizlik sürüyor.

3 TÜRK ŞİRKETİ DE LİSTEDE

Gelişmeler, ABD Hazine Bakanlığı'nın 8 Eylül'de açıkladığı yeni İran yaptırım paketinin ardından yaşandı.

Washington yönetimi, İran'ın havacılık sektörüne yönelik yaptırım listesine çok sayıda kişi ve kuruluş eklerken, Türkiye merkezli Sky Phoenix, S Sistem Lojistik ve Mes Kargo da listede yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu şirketlerin Mahan Air ile bağlantılı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü. Washington'un açıklamasında, şirketlerin İran'a yönelik hava kargo ve lojistik operasyonlarında rol aldığı ve Mahan Air'e çeşitli hizmetler sağladığı iddialarına yer verildi.

Türkiye merkezli S Sistem Lojistik ise ABD'nin iddialarını reddetti. Şirket, Mahan Air ile ticari ilişkisi bulunmadığını savunurken, yaptırım kararının ardından Mahan Air bağlantılı olduğu belirtilen operasyonlarını sonlandırdığını açıkladı.

DHMİ'DEN KRİTİK TOPLANTI İDDİASI

Mahan Air'e ilişkin yasaklama iddiasının ardından Türkiye'deki havacılık sektöründe de hareketlilik yaşandığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre DHMİ Genel Müdürlüğü, İran ve Mahan Air bağlantılı operasyonları bulunan sektör temsilcilerini toplantıya çağırdı. Toplantının 21 Eylül Pazartesi günü DHMİ Genel Müdürlüğü'nde yapılmasının planlandığı iddia edildi.

Toplantıya ilişkin DHMİ tarafından şu ana kadar kamuoyuna resmi bir duyuru yapılmadı.

İddiaya göre toplantıya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra İran ve Mahan Air operasyonlarıyla bağlantılı çok sayıda şirketin temsilcileri davet edildi.

Davet edildiği belirtilen şirketler arasında ACM-Air Charter Market, Bilen Havacılık, Çelebi Hava Servisi, Fugo Yer Hizmetleri, F.L.Y Hava Kargo, Hakvar Turizm, Havaşıya, Mahan Air, S Sistem Lojistik, Şark Hava Kargo, TGS Yer Hizmetleri, THY DO&CO ve Victor Sky Havacılık bulunuyor.

MASADA YAPTIRIM VE OPERASYONLARIN GELECEĞİ VAR

Toplantının ana gündemini Mahan Air’in Türkiye operasyonlarına ilişkin son gelişmelerin oluşturacağı öne sürüldü.

Bunun yanı sıra ABD yaptırımlarının Türkiye'deki havacılık sektörüne etkileri, İran bağlantılı yer hizmetleri, hava kargo ve lojistik faaliyetleri ile şirketlerin bundan sonraki süreçte nasıl hareket edeceğinin de ele alınması bekleniyor.

Mahan Air'in Türkiye operasyonlarına yönelik yasaklama iddiası, yalnızca havayolunun uçuşlarını değil, İran bağlantılı kargo, lojistik ve yer hizmetleri faaliyetlerini de doğrudan ilgilendiriyor. Bu nedenle sektör temsilcilerinin katılacağı öne sürülen DHMİ toplantısının, yaptırımların Türkiye'deki operasyonlara yansımaları açısından kritik bir gündem oluşturması bekleniyor.

Mahan Air'in Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin sürecin nasıl sonuçlanacağı ise resmi makamların yapacağı açıklamalarla netlik kazanacak.