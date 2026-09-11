Yapay zeka şirketi Anthropic, Claude modellerinin kötüye kullanımına ilişkin yeni tehdit istihbaratı raporunu yayımladı. Aralık 2025 ile Ağustos 2026 arasındaki dönemi kapsayan rapor, yapay zekanın yalnızca siber saldırılarda değil, seçimlere müdahale, propaganda, gözetleme ve tehlikeli biyolojik araştırmalar gibi alanlarda da kullanılabildiğini gözler önüne serdi.

1000 TANE SAHTE HESAP DEVREYE GİRDİ

Rapordaki en dikkat çekici dosyalardan biri ise Malezya'daki seçimleri hedef alan operasyon oldu. Anthropic, bu faaliyeti İstanbul merkezli Bilgi Birikim Sistemleri (BBS) Bilişim Teknolojileri ile ilişkilendirdi.

Şirketin raporuna göre operasyonu yürüten yapı, Malezya'daki seçmenleri etkilemek amacıyla yaklaşık 1.000 sahte X hesabını devreye soktu. Hesapların ülkenin 222 parlamento seçim bölgesinin tamamına yayıldığı belirtildi. Yapının ayrıca "Malaysia Pulse" adıyla sahte bir haber sitesi oluşturduğu ve seçmenlere yönelik siyasi içerikler ürettiği aktarıldı.

SAHTE HABER SİTESİ KURDULAR

Anthropic'e göre operasyon yalnızca sosyal medya hesaplarından oluşmadı. "Malaysia Pulse" adlı platformda gerçek Malezya medyasındaki haberlerin yapay zeka yardımıyla yeniden yazıldığı, içeriklerin sahte yazar isimleriyle yayımlandığı belirtildi.

Raporda ayrıca Rusya ve Çin bağlantılı devlet medyalarından alınan bazı içeriklerin kaynaklarından arındırılarak Malezya'da üretilmiş haberler gibi sunulduğu kaydedildi. Böylece dış kaynaklı içeriklerin yerel ve bağımsız haber görüntüsü altında dolaşıma sokulmasının hedeflendiği ifade edildi.

MUHALEFET SİYASETÇİSİNE SAHTE DOSYALAR

Operasyonun daha dikkat çekici ayağını ise bir Malezyalı muhalefet siyasetçisi ile bazı sivil toplum kuruluşlarına yönelik sahte suçlama dosyaları oluşturulması oluşturdu.

Anthropic, Claude'un bazı talepleri reddettiğini ancak operatörlerin ifadeleri değiştirerek aynı amaç doğrultusunda sistemi kullanmaya çalıştığını bildirdi. Rapora göre hazırlanan içeriklerin bir bölümü siyasi karalama amacı taşıyordu.

Platformun ayrıca Malezya'nın ulusal iletişim düzenleyicisinden sözleşme almaya çalıştığı ancak bu girişimin başarıya ulaştığına dair kanıt bulunmadığı belirtildi.

Anthropic, operasyona ilişkin bazı hesapları kapattığını açıkladı. Şirket, sahte içeriklerin gerçek kullanıcılar arasında geniş çapta yayıldığına ilişkin kanıt bulunmadığını da belirtti.

YAPAY ZEKA FÜZE GELİŞTİRMEK İÇİN DE KULLANILDI

Rapordaki bir başka vaka ise Yemen'deki İran destekli Husilerle ilgili. Anthropic, grubun Claude'u füze ve roket sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullandığını bildirdi.

Şirketin tespitlerine göre Husiler, fırlattıkları roketlerden elde ettikleri verileri Claude'a aktararak güdüm, kontrol ve navigasyon yazılımları üzerinde çalıştı. Claude Code'un mühendislik süreçlerini taklit edecek şekilde kullanıldığı, bazı güvenlik önlemlerinin ise farklı oturumlara bölünen talepler ve hedefin gizlenmesi gibi yöntemlerle aşılmaya çalışıldığı belirtildi.

İlk güdümlü roket testlerinden birinin başarısız olduğu, ancak grubun yazılımları geliştirmeye devam ettiği aktarıldı. Anthropic, ilgili hesapları kapattığını ve elde ettiği bilgileri ortaklarıyla paylaştığını açıkladı.

BİYOLOJİK SİLAH ALARMI

Raporda en ciddi başlıklardan biri de biyolojik araştırmalar oldu. Anthropic, Claude'un potansiyel olarak biyolojik silah geliştirmeye katkı sağlayabilecek araştırmalarda kullanılmaya çalışıldığını açıkladı.

Şirket, beş ayrı vakada araştırmacıların güvenlik önlemlerini aşarak tehlikeli biyolojik araştırmalarda Claude'dan yararlanmaya çalıştığını bildirdi. Vakalardan birinde, chikungunya virüsünün daha bulaşıcı ve bağışıklık yanıtından kaçabilecek hale getirilmesine yönelik "gain-of-function" araştırması için hibe başvurusu hazırlanmasına yardımcı olunmasının istendiği aktarıldı.

Anthropic, söz konusu çalışmaların tamamının kötü niyetli olup olmadığını kesin olarak belirleyemediğini de vurguladı. Bunun nedeni, hastalıklarla ilgili meşru bilimsel araştırmaların da bazı durumlarda aynı teknik bilgi alanlarını kullanabilmesi olarak açıklandı. Şirket buna rağmen risk nedeniyle ilgili çalışmaları durdurdu ve hesapları kapattı.

DOKUZ FARKLI OPERASYON ORTAYA ÇIKARILDI

Anthropic'in raporu yalnızca Malezya'daki operasyonla sınırlı değil. Şirket, farklı ülkeler ve aktörlerle bağlantılı toplam dokuz etkileme operasyonunu inceledi. Rusya, İran, Körfez ülkeleri, Güney Asya, Afrika ve Avrupa bağlantılı faaliyetlerde Claude'un propaganda üretimi, sahte içerik, sosyal medya operasyonları ve siyasi etkileme amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Raporda ayrıca yapay zekanın siber saldırılarda giderek daha özerk hale geldiğine dikkat çekildi. Bazı operasyonlarda AI ajanlarının keşif, veri hırsızlığı ve sistemlere sızma gibi aşamaları daha az insan müdahalesiyle yürütebildiği kaydedildi.

RAPORUN ARDINDAN ANTHROPIC'TE DİKKAT ÇEKEN İSTİFA

Raporun yayımlanması, Anthropic'teki güvenlik tartışmalarının yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Şirket araştırmacısı Jacob Coxon, yapay zekanın güvenliği konusunda duyduğu endişeler nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Coxon, Anthropic ve rakibi OpenAI'ın kendi kendini geliştirebilen süper zekaya ulaşmak için yarıştığını ve bu süreçte insanlığın geleceğiyle kumar oynandığını savundu. Coxon'ın açıklamalarının ardından Anthropic'ten başka araştırmacılar da gelişmiş yapay zekanın oluşturabileceği risklere ilişkin endişelerini kamuoyuyla paylaştı.

Anthropic'in güvenlik ekibinden Evan Hubinger da AI'ın önümüzdeki 10 yıl içinde tüm insanları öldürme ihtimalinin yüzde 10'dan fazla olduğunu düşündüğünü açıkladı. Hubinger, şirketin süperzekanın risklerini çözmek için henüz yeterli bir plana sahip olmadığını söyledi.