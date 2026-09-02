Tüm binayı 40 tondan fazla değerli taşla kapladılar

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Ametista do Sul kentinde yer alan São Gabriel Kilisesi, madencilerin bağışladığı 40 tondan fazla ametist taşıyla kaplandı. Dünyanın en büyük ametist yatağı üzerinde kurulan kent, yeraltı tünellerini müze ve şarap mahzenlerine dönüştürerek ezber bozan bir turizm hamlesine imza attı.

KRETASE DÖNEMİNDEN KALAN MİRAS

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde bulunan 7 bin nüfuslu kent, yeraltı zenginliğiyle dikkat çekiyor. . Bölgedeki değerli taş yatakları Kretase dönemindeki lav akıntılarına dayanıyor. Ametist taşlarının kümeleştiği devasa mor jeodlar, bazalt katmanlarında sıkışan gaz kabarcıklarının içinde silikanın milyonlarca yıl birikmesiyle meydana geliyor.

Şehirdeki ilk ametist kristallerinin 1940'larda tarlalarda ve ağaç köklerinde bulunmasının ardından bölgede madencilik faaliyetleri başladı. Kentte 1970'lerde kuyu sisteminden kilometrelerce uzunluktaki tünel yapısına geçildi. Yerleşim yeri, yeraltı kaynaklarının önemi nedeniyle 20 Mart 1992'de Ametista do Sul (Güney Ametist) adını alarak özerklik kazandı.

40 TONLUK KRİSTAL KAPLAMA

Kentin simgesi sayılan São Gabriel Kilisesi, dünyada ametist taşlarıyla kaplı tek ibadethane olma özelliğini taşıyor. Madencilerin bağışladığı taşlarla kaplanan yapıda başlangıçta 30 ton olan ametist miktarı, yeni katkılarla 40 tonu aştı. Pencerelerden giren ışık gün boyunca iç mekandaki mor renk tonlarını değiştirirken, yapının vaftiz kurnası tek bir taş parçasından oyuldu.

Brezilya Madencilik Enstitüsü tarafından "Dünyanın Ametist Başkenti" ilan edilen yerleşimde, işlevini yitiren eski maden tünelleri turistik tesislere dönüştürüldü. Galeriler günümüzde müze, tematik restoran ve 17 derece sabit sıcaklığa sahip şarap mahzenleri olarak hizmet veriyor.

2,5 TONLUK DEV DEVAM EDİYOR

Kent bünyesindeki müzede bin 500'den fazla mineral numunesi sergilenirken, koleksiyonun en değerli parçası 2,5 ton ağırlığındaki dev ametist taşı oldu. Ayrıca bölgede çıkarılan 131,4 kilogramlık meteorit de sergilenen önemli nesneler arasında yer alıyor.

Ekonomisini madenciliğin yanı sıra bağcılık, tarım ve turizmle çeşitlendiren kentte iki yılda bir uluslararası takı ve taş fuarı düzenleniyor.