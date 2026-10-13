Trump'tan Ukrayna-Rusya açıklaması: Anlaştılar çünkü ben anlaştılar dedim

ABD Başkanı Donald Trump, seçim mitingi için Ohio'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Moskova ile Kiev arasındaki enerji ateşkesi anlaşmasının halen geçerli olup olmadığı sorusuna, "Evet (anlaşmayı) kabul ettiler. Neden biliyor musun? Çünkü kabul ettiklerini ben söyledim. İşte bu yüzden kabul ettiler" dedi.

TRUMP: HER İKİ TARAFTAN DA İHLALLER OLDU

Trump, enerji ateşkesi anlaşmasına ilişkin değerlendirmesinde, anlaşmanın her iki tarafça da ihlal edildiğini ancak anlaşmanın geçerli olduğunu savundu. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği yönündeki açıklamasını hatırlatan bir soruya, "Buna bakmamız lazım, çünkü her iki taraftan da ihlaller oldu." yanıtını verdi. Trump, sadece Putin'in anlaşmayı desteklediği, ancak Zelenski'nin desteklemediği yönündeki haberlere katılmadığını kaydederek, iki liderin de anlaşmaya destek verdiğini savundu.

TRUMP: PUTİN ANLAŞMA YAPMAYI ZELENSKİ'DEN DAHA FAZLA İSTİYOR

Trump, iki ülke arasındaki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulundu. Trump, "Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor, Zelenski'nin de anlaşma yapmasını istemesini sağlamalıyız. Bence Putin, anlaşma yapmayı Zelenski'den daha fazla istiyor." değerlendirmesini yaptı. İki liderin de anlaşma yapmak istediğini, ancak nasıl anlaşacaklarını bilmediklerini savunan Trump, Putin ve Zelenski'nin anlaşmasını sağlamaları gerektiğini ifade etti.

TRUMP: DİZEL ANLAŞMASI TÜM DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ

ABD Başkanı ayrıca, Rusya ile yaptıkları dizel anlaşmasının sadece ABD için değil, tüm dünya için önemli bir anlaşma olduğunu ve bunu tüm ülkeler için yaptığını dile getirdi. Trump, anlaşmanın küresel enerji piyasaları açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna ve Rusya arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda sağlandığını açıkladığı ateşkesin "Rusya tarafından" ihlal edildiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

AA