Trump'tan İran'la anlaşma sinyali: Her geçen gün daha ciddi tavır sergiliyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile artan gerilim ve olası askeri seçeneklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Tahran yönetimiyle temasların devam ettiğini vurgulayarak, "Onlarla şu anda konuşuyoruz. Her geçen gün daha da ciddileştiklerini düşünüyorum. Belki de bariz nedenlerden dolayı" dedi.

"BÜYÜK SALDIRI KONUSUNDA KARAR VERMEDİM"

Trump, İran'a yönelik "büyük saldırı" olarak nitelendirdiği bir hamle konusunda henüz nihai bir karar almadığını belirtti. Çatışmaların sürdüğü bir ortamda eş zamanlı olarak yürütülen müzakerelere atıfta bulunan Trump, "İki yol var. Bence bu daha akıllıca olan, ancak diğer yol muhtemelen daha kolay ve bu da yaptığımıza devam etmek ve istersek çok daha üst bir seviyeye taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN SAVAŞI BİTİRME SİNYALİ

Trump'ın açıklamaları, ABD-İran arasındaki gerilimin tırmandığı ve bölgede askeri operasyonların sürdüğü bir dönemde geldi. ABD Başkanı'nın "daha akıllı" ve "daha kolay" seçenekler arasında yaptığı karşılaştırma, Beyaz Saray'ın önünde diplomatik ve askeri yollar arasında bir tercih olduğu şeklinde yorumlandı.