Trump'tan Almanya'da aşırı sağ zaferine övgü: MGGA

ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde elde ettiği başarıya ilişkin Truth Social platformunda bir paylaşım yaptı.

TRUMP'DAN AFD ZAFERİNE ÖVGÜ

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'yı bu kadar kötü etkileyen korkunç göç yasalarından nihayet bıktılar. Güçleniyorlar ve buna artık tahammül etmeyecekler!"

ABD Başkanı, paylaşımını kendi kampanya sloganı "Make America Great Again"e (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) atıfla "MGGA" - "Make Germany Great Again" (Almanya'yı Yeniden Harika Yap) ifadesiyle sonlandırdı.

NE OLMUŞTU

AfD, 6 Eylül'de yapılan Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde yüzde 43,8 oy oranıyla birinci parti oldu. Bu, partinin Almanya'daki eyalet parlamentosu seçimlerinde elde ettiği en yüksek oy oranı olarak kaydedildi. Trump, paylaşımında AfD'yi ismen anmasa da, partinin zaferine açıkça atıfta bulundu.