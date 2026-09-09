Almanya'da AfD krizine Merkel de dahil oldu: Bulundukları yerde yakalamalıyız

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, yapay zeka ile ilgili katıldığı bir etkinlikte, Saksonya-Anhalt eyaletinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) elde ettiği seçim başarısını değerlendirdi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) üyesi Merkel, seçim sonucunun kendisini derinden sarstığını belirtti.

MERKEL: "GERÇEK BİR DÖNÜM NOKTASI"

Merkel, Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim sonucunun kendisi açısından şok edici olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde yaşadığımız bir dönüm noktası, gerçek bir dönüm noktası. Biraz daha duygusal bir şey söyleyecek olursam, bir CDU üyesi olarak kalbim kan ağlıyor, bunu gerçekten söylemeliyim."

AFD'YE KARŞI SOSYAL MEDYA UYARISI

AfD'nin özellikle TikTok gibi platformlarda güçlü bir varlık gösterdiğini belirten Merkel, demokratik partilerin "TikTok'a girmiyoruz" diyerek bu gelişmeyi görmezden gelemeyeceğini ifade etti. Merkel, "Bununla yüzleşmeli ve insanları bulundukları yerde yakalamalıyız" dedi.

Geleneksel kamu yayıncılığı üzerinden seçmenlerin tamamına yeniden ulaşmanın mümkün olmadığını belirten Merkel, kendisinin büyük önem verdiğini söylediği kamu televizyonunun AfD tarafından ortadan kaldırılmak istendiğine işaret etti.

ÇÖZÜM İÇİN KESİN REÇETE YOK

AfD'nin yükselişine karşı ne yapılması gerektiği konusunda kesin bir reçeteye sahip olmadığını dile getiren Merkel, siyasi partilerin artık bütün seçmenlere aynı sloganla seslenmesinin yeterli olmadığını söyledi. Geçmişte CDU'nun genel merkezinden hazırlanan bir sloganın tüm ülkeye aynı şekilde aktarılabildiğini, ancak günümüzde insanların kendi bilgi dünyalarını oluşturduğunu belirten Merkel, siyasi adayların seçmenlerin karşısına daha hazırlıklı çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

SAKSONYA-ANHALT SEÇİMLERİNİ AFD KAZANDI

Aşırı sağcı AfD, Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazandı ancak tek başına hükümeti kurması için gerekli çoğunluğu elde edemedi. CDU, 2021'e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 oyla ikinci parti oldu. Sosyal Demokrat Parti ise yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış Partisi (BSW) yüzde 5,3 oy alarak meclise girmeye hak kazandı. Alman medyasında yer alan haberlere göre BSW dışındaki tüm partiler, aşırı sağcı AfD ile hükümet kurmayı reddediyor. Buna göre eyalette BSW'nin, AfD'yi dışarıdan desteklediği bir hükümet kurulabileceği yorumları yapılıyor.

(AA)