İkinci Dünya Savaşı sonrası bir ilk! Almanya'nın o eyaletinde zafer aşırı sağ AfD'nin oldu

Aşırı sağın yükselişte olduğu Almanya'da dikkat çeken bir seçim sonucu ortaya çıktı. Ülkenin doğusunda yer alan Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan meclis seçiminde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), ilk sonuçlara göre oyların yüzde 44,5'ini alarak sandıktan birinci parti çıktı.

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1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu eyalette oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Alman Birinci Televizyon kanalı ARD'nin açıkladığı ilk verilere göre AfD, beş yıl önce yapılan seçimlere kıyasla oy oranını 23,7 puan artırdı.

2021 seçimlerinde yüzde 20,8 oy alan ve 2016'dan bu yana eyalet meclisinde temsil edilen AfD'nin elde ettiği bu sonuç, 1949'dan bu yana Almanya'da oluşan siyasi düzen açısından tarihsel bir kırılmaya işaret ediyor.

AfD'nin birinci parti çıkmasına karşın diğer siyasi partiler ilan ettikleri tutum doğrultusunda aşırı sağcı parti ile ortak bir hükümet kurmayı planlamıyor. (AA)