Trump'tan ABD ordusuna suikast talimatı: İran beni öldürürse...

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği röportajda İran'ın kendisine yönelik suikast planlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Tahran yönetiminin kendisine yönelik bir suikast girişiminde bulunması durumunda ABD ordusuna İran'ı "daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalamaları" için talimat verdiğini söyledi.

TRUMP: BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR

Trump, uzun zamandır Tahran yönetiminin "hedef listesinde" olduğunu kaydederek, İran'ın kendisine yönelik bir suikast girişiminde bulunması halinde bunun bedelinin "çok ağır" olacağını vurguladı. İsrail'in bu hafta ABD Başkanı'na yönelik bir suikast planına dair istihbarat aldığına yönelik haberlere ilişkin görüşü sorulan Trump, İran'ın bu konuyla ilgili yeni bir planı olmadığını ancak Tahran'ın ölüm listesinde yıllardır "ilk sırada" yer aldığını ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM TIRMANIYOR

Haberde ayrıca Tahran'ın, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyı yönettiği 2020 yılından bu yana Trump'ı hedef listesine koyduğu bilgisine yer verildi. Bu hafta Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı çatışmalarla ABD-İran gerilimi tekrar yükselirken, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılanlar Trump karşıtı sloganlar atarak Hamaney'in intikamının alınmasını istemişti.