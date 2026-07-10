Trump duyurdu: İran'a ateşkesin sona erdiğini bildirdik

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran ile yürütülen diplomatik temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın ABD'den görüşmelerin sürdürülmesini talep ettiğini, Washington yönetiminin ise bu talebi kabul ettiğini duyurdu.

Paylaşımında, "İran İslam Cumhuriyeti bizden görüşmeleri sürdürmemizi istedi. Bunu kabul ettik. Ancak ABD, ateşkesin sona erdiğini kendilerine hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde iletti." ifadelerini kullanan Trump, mesajını "Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." sözleriyle tamamladı.

MÜZAKERELER SÜREBİLİR

Trump'ın açıklaması, taraflar arasındaki diplomatik temasların devam edeceğine işaret ederken, ateşkes sürecinin resmen sona erdiğine yönelik en net mesajlardan biri olarak değerlendirildi. ABD Başkanı'nın paylaşımı, Washington ile Tahran arasında yeni bir müzakere sürecinin başlayabileceği yönündeki beklentileri de yeniden gündeme taşıdı.

NATO ZİRVESİ'NDE DUYURMUŞTU

Trump, ateşkesin sona erdiğini daha önce de NATO Zirvesi sırasında yaptığı açıklamalarda dile getirmiş; İran'ın nükleer programı ve bölgedeki güvenlik gelişmeleri konusunda diplomatik temaslara ise açık olduklarını ifade etmişti. Truth Social paylaşımı da bu söylemi bir kez daha teyit eden ve ABD'nin İran politikasındaki sert tutumunu yineleyen yeni bir açıklama olarak öne çıktı.