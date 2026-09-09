Trump'ın yıllardır süren fast food takıntısının ardındaki gerçek şaşırttı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllardır gündemden düşmeyen fast food tutkusu, bu kez alışılmadık bir ayrıntıyla yeniden gündemde. Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Trump'la yaptığı seyahatlerden yola çıkarak başkanın özellikle yolculuk sırasında neden büyük restoran zincirlerini tercih ettiğini anlattı.

Kennedy'nin açıklamalarına göre Trump'ın McDonald's tercihi yalnızca damak zevkiyle ilgili değil. ABD Başkanı, seyahat sırasında daha önce tanımadığı restoranlarda yemek yemekten ve gıda zehirlenmesi yaşamaktan endişe ediyor. Bu nedenle hazırlama süreçlerinin ve standartlarının daha öngörülebilir olduğunu düşündüğü ulusal zincirlere yöneliyor.

"KUTULARLA GÖTÜRÜYOR"

Kennedy, Net Positive podcastinde Trump'la yaptığı yolculuklardan bahsederken başkanlık uçağındaki manzarayı da anlattı. Sağlık Bakanı, uçağa bindiğinde “kutular dolusu McDonald's” gördüğünü söyledi. Kennedy'ye göre Trump seyahatlerde zincir restoranların yiyeceklerini tercih ederken temel motivasyonu, bilmediği bir yerde hazırlanmış yemeğin kendisini hasta etmesi ihtimalini azaltmak.

İlginç olan ise Trump'ın beslenme düzeninin her zaman bundan ibaret olmaması. Kennedy, başkanın Beyaz Saray'da ve Florida'daki Mar-a-Lago'da bulunduğu dönemlerde çok daha farklı yemekler tükettiğini savundu. Bu mekanlarda taze ve önemli bölümü yerel kaynaklardan gelen ürünlerle hazırlanan yemeklerin servis edildiğini belirten Kennedy, Trump'ın seyahatlerdeki fast food alışkanlığının genel beslenme düzenini tam olarak yansıtmadığını ifade etti.

TRUMP'IN YILLARDIR FAVORİSİ

Trump'ın McDonald's sevgisi yeni bir iddia değil. Başkanın yakın çevresinden gelen açıklamalar, fast food zincirinin uzun süredir Trump'ın günlük yaşamının bir parçası olduğunu gösteriyor.

Trump'ın damadı Jared Kushner, 2022'de yayımlanan anı kitabında başkanın favori McDonald's siparişini Big Mac, Filet-O-Fish, patates kızartması ve vanilyalı milkshake olarak aktarmıştı. Eski kampanya yöneticisi Corey Lewandowski ise daha önce Trump'ın iki Big Mac, iki Filet-O-Fish ve büyük boy çikolatalı içecek sipariş ettiğini anlatmıştı.

ZEHİRLENME KORKUSU YENİ DEĞİL

Trump'ın fast food zincirlerine duyduğu güvenin arkasında zehirlenme korkusu bulunduğu iddiası da ilk kez bugün ortaya atılmadı. Yazar Michael Wolff, 2018'de yayımlanan kitabında Trump'ın uzun süredir zehirlenmekten endişe ettiğini öne sürmüştü. Wolff'a göre Trump, McDonald's çalışanlarının kendisinin ne zaman geleceğini önceden bilmemesi ve yiyeceklerin standart bir prosedürle hazırlanması nedeniyle zinciri daha güvenli görüyordu.

Kennedy ise Trump'ın beslenme alışkanlığı konusunda kendisini uyarmayı tercih etmediğini belirterek, başkanı “azarlayan” biri olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı daha önce de Trump'ın fast food ve gazlı içecek tüketimi hakkında şaşkınlığını dile getirmiş, buna rağmen başkanın yüksek enerjisini korumasına dikkat çekmişti.

Böylece Trump'ın yıllardır kamuoyunda alay konusu olan “hamburger ve patates kızartması” ağırlıklı menüsünün ardında yalnızca fast food tutkusu değil, seyahat sırasında gıda güvenliğine ilişkin kişisel bir tercih ve endişenin de bulunduğu bir kez daha gündeme gelmiş oldu.