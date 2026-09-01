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Trump'ın Türkiye'den dönüşü belgesel oldu: Yayın tarihi açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi sonrası Türkiye'den ayrılışı Netflix belgeselinin yayın tarihi belli oldu.

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Trump'ın Türkiye'den dönüşü belgesel oldu: Yayın tarihi açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ülkesine dönerken İran tehdidi sebebiyle uçak değiştirdiği yönündeki iddialar belgesele konu oldu. Dünya genelinde milyonlarca abonesi bulunan dijital yayın platformu Netflix, merakla beklenen belgeselin izleyicilerle buluşacağı tarihi açıkladı.

"SAHTE UÇAK" İDDİASI BELGESEL KONUSU OLDU

İran ile ABD arasındaki gerilimin tırmandığı dönemde Trump'ın, NATO Zirvesi sonrasında Tahran yönetiminin olası bir saldırı tehlikesi nedeniyle ülkesine dönüş yolunda Air Force One'dan bir ikram kamyonuna geçerek gizlice başka bir uçağa bindiği öne sürülmüştü.

Başkan ile birlikte seyahat eden basın mensuplarının ise Trump'ın uçakta bulunmadığını fark etmeden yolculuğa devam ettiği iddia edilmişti.

Trump'ın Türkiye'den dönüşü belgesel oldu: Yayın tarihi açıklandı - Resim : 1

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INSTADOCS: THE DECOY PLANE YAKINDA YAYINDA

Söz konusu iddialar, Netflix tarafından izleyiciyle buluşturulacak "Instadocs: The Decoy Plane" isimli belgeselde detaylıca ele alınacak.

Yapımda; Air Force One'da görevli gazetecilerin yanı sıra eski bir Gizli Servis ajanı ile eski bir Air Force One mürettebatının olaya ilişkin ilk elden tanıklıklarına yer verilecek.

YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI

Netflix, uluslararası kamuoyunda gündem yaratması beklenen belgeselin 4 Eylül'de yayına gireceğini duyurdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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