Trump imzaladı Google harekete geçti: Gölün adı resmen değişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesini imzalamasıyla ilgili tartışmalar devam ederken Google'dan dikkat çeken bir adım geldi.

Google Haritalar, ABD'deki uygulamasında Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak güncelledi.

GOOGLE GÖLÜN ADINI GÜNCELLEDİ

Google'dan yapılan açıklamada, ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi'nin, Kanada sınırında bulunan Ontario Gölü'nün adını ABD'de resmi olarak değiştirdiği bildirildi.

Açıklamada, uygulamanın resmi hükümet kaynaklarındaki isim değişikliklerini güncellemesi nedeniyle Ontario Gölü'nün adının, Google Haritalar'ın ABD'deki versiyonunda "Amerika Gölü" olarak görüleceği belirtildi.

KANADALILARA AYRI AMERİKLALILARA AYRI UYGULAMA

Gölün adının Kanada'daki kullanıcılar için "Ontario Gölü" olarak kalmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, Kanada ve ABD dışındaki kullanıcıların ise haritada her iki ismi göreceği ifade edildi.

Google'ın bu hamlesi, Trump'ın talimatı doğrultusunda, "Meksika Körfezi" ismini ABD'deki harita uygulamasında "Amerika Körfezi" olarak değiştirmesini anımsattı.​​​​​​​

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ağustos'ta ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı. (AA)