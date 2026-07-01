Trump'ın taklidi gündem olmuştu: ABD mahkemesinden trans sporcu kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, trans kız öğrencilerin okul spor takımlarına katılımı konusunda önemli bir karara imza attı. ABD merkezli CNN'in haberine göre, mahkeme eyaletlerin bu konuda düzenleme yapabileceğine hükmetti.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Yüksek Mahkeme'nin kararı, Batı Virginia ve Idaho gibi eyaletlerde kabul edilen ve trans öğrencilerin kız spor takımlarında yarışmasını sınırlayan yasaların yürürlükte kalmasının önünü açtı. Bu tür düzenlemelerin ABD eyaletlerinin yarısından fazlasında bulunduğu belirtiliyor.

TARTIŞMALAR GÜNDEM OLMUŞTU

Kararın, okul sporları ve trans hakları konusunda ülke genelinde devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırması bekleniyor. Mahkemenin bu kararı, eyaletlerin kendi politikalarını belirleme yetkisini güçlendirirken, trans öğrencilerin spor müsabakalarına katılımı konusundaki hukuki belirsizliği de azaltmış oldu. Kararın uygulanmasıyla birlikte, eyaletlerin konuya ilişkin kendi düzenlemelerini yapmaya devam edeceği ifade ediliyor. Karar sonrası trans sporcuların müsabakalara katılımı konusunda yakın zamanda bir çıkış yapan ve "trans halterci" taklidi yapan ABD Başkanı Trump'ın bu çıkışı yeniden gündeme geldi.