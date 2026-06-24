Trump gündem olan "trans halterci" taklidini yine yaptı: "Demokratlar çok aptal" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlenen siyasi mitingde kadın sporlarına erkeklerin katılımı konusunda sert açıklamalarda bulundu. Trump, trans sporculara yönelik eleştirilerini dile getirirken, Demokrat Parti'yi hedef aldı. Trump geçen aylarda gündeme gelen "trans halterci" taklidini yine yaptı.

NEW: President Trump mocks transgender weightlifters while calling out the men in women's sports insanity during his speech in Pennsylvania.



"Are we crazy? Men should not be able to participate in women's sports."



"[The] fake news, they say, "That's an eighty-twenty issue."… pic.twitter.com/MDsdaIu9hH — Collin Rugg (@CollinRugg) June 23, 2026

'ERKEKLER KADIN SPORLARINA KATILAMAMALI'

Trump, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz kafayı mı yedik? Erkekler kadın sporlarında mücadele edememeli."

'DEMOKRATLAR ÇOK APTAL'

ABD Başkanı, bu konunun sadece küçük bir kesimi ilgilendirdiği yönündeki haberleri de eleştirerek şunları söyledi:

"Yalan haber medyası, diyorlar ki 'bu 80'e 20'lik bir mevzu" hayır, değil. Bu 99'a karşı yüzde 1'in savunduğu bir olay. Demokratlar çok aptal."

SPOR DÜNYASINDA TARTIŞMA

Trump'ın bu açıklamaları, son dönemde trans sporcuların kadın kategorilerinde yarışmasına ilişkin devam eden tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. ABD Başkanı'nın bu sözleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.