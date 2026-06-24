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Trump gündem olan "trans halterci" taklidini yine yaptı: "Demokratlar çok aptal" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitinginde trans haltercilerle alay ederek, "Erkekler kadın sporlarına katılamamalı. Demokratlar çok aptal!" dedi.

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Trump gündem olan "trans halterci" taklidini yine yaptı: "Demokratlar çok aptal" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlenen siyasi mitingde kadın sporlarına erkeklerin katılımı konusunda sert açıklamalarda bulundu. Trump, trans sporculara yönelik eleştirilerini dile getirirken, Demokrat Parti'yi hedef aldı. Trump geçen aylarda gündeme gelen "trans halterci" taklidini yine yaptı.

'ERKEKLER KADIN SPORLARINA KATILAMAMALI'

Trump, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz kafayı mı yedik? Erkekler kadın sporlarında mücadele edememeli."

'DEMOKRATLAR ÇOK APTAL'

ABD Başkanı, bu konunun sadece küçük bir kesimi ilgilendirdiği yönündeki haberleri de eleştirerek şunları söyledi:

"Yalan haber medyası, diyorlar ki 'bu 80'e 20'lik bir mevzu" hayır, değil. Bu 99'a karşı yüzde 1'in savunduğu bir olay. Demokratlar çok aptal."

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SPOR DÜNYASINDA TARTIŞMA

Trump'ın bu açıklamaları, son dönemde trans sporcuların kadın kategorilerinde yarışmasına ilişkin devam eden tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. ABD Başkanı'nın bu sözleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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