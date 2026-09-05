Trump'ın son hamlesi pes dedirtti! Göçmenleri avlamak için bilgisayar oyunu yaptılar

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göçmenlere yönelik politikalarını bu kez bilgisayar oyunları üzerinden anlatmaya başladı. Beyaz Saray'ın resmî internet sitesinde yayınlanan retro görünümlü oyunlarda kullanıcılar, göçmenleri yakalamaya, sınır duvarını tamamlamaya ve Trump yönetiminin politikalarıyla ilişkilendirilen sembolleri toplamaya yönlendiriliyor.

Oyunlar arasında en fazla dikkat çekenlerden biri “Rio Run” oldu. 1990'lı yıllarda Nokia telefonlarında büyük bir popülerlik kazanan Snake oyununu andıran yapımda oyuncu, ABD'nin “sınır çarı” olarak bilinen Tom Homan'ın dijital karakterini kontrol ediyor. Amaç ise Meksika ile ABD arasındaki sınırı oluşturan Rio Grande Nehri'ni geçmeye çalışan göçmenleri yakalamak.

MEKSİKA'YA DUVAR ÖRÜYORLAR

Bir diğer oyun olan “Build the Wall” ise Tetris'i andıran tarzıyla öne çıktı. Oyuncular, farklı parçaları bir araya getirerek sınır duvarını yükseltmeye çalışıyor. Oyunun tanıtımında da kullanıcıya sınırı “yaklaşan kalabalıktan” koruma görevi veriliyor. Trump'ın ilk başkanlık döneminde başlattığı Meksika sınırındaki duvar projesi, yönetimin göç politikasının en güçlü sembollerinden biri olarak görülüyor.

"TRUMP HESABINI DOLDUR"

Beyaz Saray'ın oyunları yalnızca sınır politikasıyla sınırlı kalmadı. Bir başka yapımda oyuncular, havada hareket eden para çuvalları ve değerli taşları yakalayarak Trump'a ait bir hesabı doldurmaya çalışıyor.

Bu oyun, 2025-2028 yılları arasında doğan veya doğacak ABD vatandaşı çocuklar için hükümet tarafından oluşturulan yatırım hesaplarına gönderme yaparken Trump yönetiminin ekonomik politikalarından biri de oyunlaştırılmış bir formatla kullanıcılara sunulmuş oldu.

Beyaz Saray ayrıca sosyal medya hesabından, oyun şirketi Sega'nın klasik logosunu çağrıştıran bir tasarımla Trump'ın “MAGA” sloganını bir araya getiren video paylaştı. Videoda, “Kazanmayı durduramıyorum. Duvarı inşa et. Sınır dışı et. Trump hesabını doldur.” ifadeleri kullanıldı.

"BAŞARILARIMIZI ANLATMAK İSTİYORUZ"

Beyaz Saray Sözcülüğü, oyunlara yönelik eleştirilerin ardından AFP'ye yaptığı açıklamada uygulamanın arkasındaki amacı savundu. Açıklamada yönetimin yeniliklere önem verdiği belirtilirken, Trump'ın icraatlarının ABD vatandaşlarına daha farklı ve dikkat çekici yollarla aktarılmak istendiği ifade edildi.

Beyaz Saray ayrıca oyunların, kendi ifadesiyle “eğlence ve kazanma kültürü” ile Demokratların ABD'ye yönelik “kasvetli sosyalist vizyonu” arasındaki farkı ortaya koymayı amaçladığını belirtti.

İNSAN HAKLARI AKTİVİSTLERİNDEN TEPKİ

Ancak oyunların yayınlanması insan hakları savunucularının tepkisine neden oldu. Teksas merkezli Frontera Federation'dan Amerika Garcia Grewal, göçmenlerin yaşamlarının yıllardır politik tartışmaların merkezinde olduğunu belirterek, şimdi bu politikaların bir bilgisayar oyununa dönüştürülmesini eleştirdi.

Garcia Grewal, oyunların hazırlanmasında görev alanların insanların yaşadığı gerçek sorunlarla bağlarını kopardığını savundu.

San Diego merkezli bir insan hakları kuruluşunda görev yapan avukat Adriana Jasso da Trump yönetiminin göçmenlere yönelik yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi. Jasso, yönetimin sergilediği “aşırılığın” artık kendisini şaşırtmadığını belirterek, göçmenlerin insanlıktan çıkarıldığını ve son oyunların da bu yaklaşımın bir yansıması olduğunu söyledi.