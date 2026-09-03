Seçim yaklaştı Trump Amerikalılara 'eski öcülerini' hatırlattı!

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlere aylar kala “komünizm” karşıtı söylemlerini yeniden siyasi gündemin merkezine taşıdı.

BEYAZ SARAY'DAN PROPAGANDA VİDEOSU

Beyaz Saray’ın sosyal medya hesabından paylaşılan ve “Communism is the enemy of free people everywhere” (Komünizm her yerde özgür insanların düşmanıdır) ifadelerinin öne çıkarıldığı video da Trump yönetiminin bu konudaki mesajlarını yoğunlaştırdığını gösterdi.

DEMOKRATLARI HEDEF ALIYOR

Trump, son dönemde yaptığı açıklamalarda Demokrat Parti içindeki ilerici isimleri sosyalizm ve komünizmle ilişkilendirerek seçmenleri bu ideolojilerin ABD için tehdit oluşturduğu konusunda uyarmaya başladı. Reuters, ağustos ayında Trump’ın Michigan’daki Demokrat adayların ön seçim zaferlerinin ardından söylemini sertleştirdiğini ve Cumhuriyetçilerin de Demokratları “sosyalizm” ve “komünizm” üzerinden hedef almaya başladığını bildirmişti.

"AMERİKAN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN ÖLÜMCÜL TEHDİT"

Trump’ın bu mesajları yeni de değil. Başkan, 4 Temmuz’da Mount Rushmore’da yaptığı konuşmada komünizmi Amerikan özgürlüğüne yönelik “ölümcül tehdit” olarak tanımlayarak, “özgür insanların her yerde düşmanı” olduğunu söylemişti. Trump ayrıca haziran ayında yaptığı bir başka paylaşımda ABD’de “komünistlerin” seçildiğini savunmuş ve komünizmi ülkenin kuruluşundan bu yana karşı karşıya olduğu en ciddi tehditlerden biri olarak nitelemişti.

AMERİKA'NIN EZELİ DÜŞMANI

ABD’de komünizm karşıtlığının kökleri ise Soğuk Savaş dönemine kadar uzanıyor. Sovyetler Birliği ile yaşanan ideolojik ve jeopolitik rekabet, Amerikan siyasetinde komünizmin uzun yıllar boyunca özgürlük ve demokrasiye yönelik bir tehdit olarak görülmesine yol açtı. Trump’ın bugün bu söylemi yeniden öne çıkarması da bu tarihsel hassasiyetin seçim siyasetine taşınması olarak değerlendirildi.

Bu nedenle Beyaz Saray’ın son videosu, tek başına bir sosyal medya paylaşımından ziyade 2026 ara seçimleri yaklaşırken Trump’ın Cumhuriyetçi tabanı bir araya getirmek ve Demokratları “radikal sol” ve “komünizm” söylemi üzerinden hedef almak için kullandığı siyasi mesajların devamı olarak değerlendirildi.