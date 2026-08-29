Trump’ın oğlunun hayatı kabusa döndü: İran’ın tehdit videosu sonrası saklanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 yaşındaki oğlu Barron Trump’ın, ailesine yönelik artan tehditler nedeniyle son dönemde kamuoyundan büyük ölçüde uzaklaştığı bildirildi. New York Post’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Barron, günlük yaşamında son derece dikkatli davranıyor ve mümkün olduğunca dışarı çıkmıyor. Kaynaklardan biri, genç Trump’ın “epey inzivaya çekilmiş” bir hayat sürdüğünü belirtirken, yaz aylarının önemli bölümünü annesi Melania Trump ile New Jersey’deki Trump National Golf Club Bedminster’da geçirdiği aktarıldı.

Barron’ın güvenlik endişelerini artıran en önemli gelişmelerden biri ise İran devlet televizyonunda yayımlanan yaklaşık üç dakikalık tehdit videosu oldu. İran devlet medyasında yayımlanan görüntülerde “Barron Trump nerede öldürülür?” anlamına gelen bir başlık kullanıldı. Videoda Barron’ın üniversitesi, bazı ulaşım güzergâhları ve Gizli Servis korumasına ilişkin olduğu öne sürülen bilgiler gösterilirken, genç Trump’ın hareketlerinin izlendiği iddia edildi. Yayının sonunda ise Barron’ın öldürülmesi karşılığında 10 milyon dolarlık ödül verileceği öne sürüldü.

GİZLİ SERVİS HAREKETE GEÇTİ

İran kaynaklı yayının bazı bölümlerinde Barron’ın çevresindeki kişiler ve çevrimiçi faaliyetleri üzerinden kendisine ulaşılabileceği öne sürülürken, bu iddiaların da bağımsız şekilde doğrulanamadığı bildirildi. Buna karşın tehdidin kendisi ABD makamlarının dikkatinden kaçmadı. ABD Gizli Servisi, söz konusu videodan haberdar olduğunu ve koruması altındaki kişilere yönelik tehdit olarak değerlendirilebilecek her unsuru soruşturduğunu açıkladı. Kurum, operasyonel güvenlik gerekçesiyle Barron’ın korunmasına ilişkin ayrıntı vermedi.

TRUMP'A YÖNELİK TEHDİTLER KORKUYU ARTIRDI

Barron’ın içine kapandığı dönemde ailesinin karşı karşıya kaldığı güvenlik tehdidi de oldukça arttı. Donald Trump, 2024'te Pennsylvania'nın Butler kentindeki seçim mitinginde kulağından yaralandığı silahlı saldırının yanı sıra aynı yıl Florida’daki golf kulübünde düzenlenen silahlı saldırı girişiminin hedefi oldu. Nisan 2026’da ise Washington’daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği öncesinde silahlı bir saldırganın güvenlik bariyerlerini aşarak salona yönelmeye çalışması, Beyaz Saray tarafından Trump’a yönelik üçüncü büyük suikast girişimi olarak nitelendirildi.

Son olayda silah ve bıçaklarla donanmış saldırganın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmesiyle Trump yara almadan kurtuldu. Olayın ardından ABD makamları başkanın güvenliğine ilişkin yeni değerlendirmeler yaptı.

CHARLIE KIRK'ÜN ÖLÜMÜ BARRON'U SARSTI

Barron’ın güvenlik kaygılarının yalnızca ailesine yönelik tehditlerle sınırlı olmadığı da ortaya çıktı. New York Times muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan’ın “Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump” adlı kitabında yer alan bilgilere göre Barron, muhafazakâr aktivist ve podcast yayıncısı Charlie Kirk’ün 2025’te silahlı saldırı sonucu öldürülmesinden ciddi şekilde etkilendi.

Kitaba göre Barron, Kirk’ün vurulduğunu babasına büyük bir endişe içinde haber veren ilk kişilerden biri oldu. Kirk’ü arkadaş olarak gören Barron’ın, olayın ardından babasının da kalabalıkların karşısına çıkmasının ne kadar tehlikeli olduğunu düşündüğü aktarıldı.

FIRST LADY GÜVENLİĞE ÖNEM VERİYOR

Barron’ın korunması konusunda annesi Melania Trump’ın da uzun süredir son derece hassas davrandığı belirtildi. Trump’ın ilk başkanlık döneminin ardından Barron’ın Gizli Servis korumasının 16 yaşına geldiğinde sona ermesi beklenirken, Melania’nın korumanın sürdürülmesini istediği ve bu talebin kabul edildiği aktarılmıştı.

Bugün ise Barron, ailesinin en fazla korunan üyelerinden biri olarak dikkat çekiyor. First Lady’nin ofisi, son tehditler nedeniyle Barron’ın özel hayatına ilişkin ayrıntıları paylaşmayacağını bildirdi. Böylece Trump ailesinin en genç üyesinin günlük yaşamı ve nerede bulunduğu konusunda kamuoyuna verilen bilgiler de son derece sınırlı tutuluyor.