Trump’ın ABD haritası Havana’yı ayağa kaldırdı! "Bir daha asla..."

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından paylaştığı tartışmalı harita, Washington ile Havana arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Trump’ın paylaştığı görselde ABD’nin yanı sıra Kanada, Meksika, Küba, Grönland, İzlanda ile Orta Amerika ve Karayipler’deki çok sayıda bölge Amerikan bayrağının renkleriyle gösterildi ve geniş bir coğrafya “Amerika Birleşik Devletleri” olarak işaretlendi.

Paylaşım, Trump’ın daha önce Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması ve Grönland’ın ABD tarafından kontrol edilmesi yönündeki açıklamalarının ardından yeni bir diplomatik tartışma başlattı. İzlanda da haritaya tepki göstererek ABD’nin Reykjavik Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

KÜBA'DAN SERT TEPKİ

Haritada Küba’nın da ABD topraklarının bir parçası gibi gösterilmesi Havana yönetiminin tepkisini çekti. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, doğrudan Trump’ın paylaşımının adını vermeden yaptığı açıklamada, ülkesinin geçmişte yaşadığı sömürgecilik ve dış müdahale deneyimlerine dikkat çekti. Diaz-Canel, Küba’nın yeniden herhangi bir “imparatorluğun” kolonisi veya yeni sömürgesi haline gelmeyeceğini belirterek, bağımsızlık, egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkı uğruna verilen mücadelenin korunacağını vurguladı.

SÖMÜRGE GEÇMİŞİNE VURGU

Küba liderinin sert mesajının arkasında ülkenin uzun ve çalkantılı sömürge tarihi bulunuyor. Yaklaşık dört yüzyıl boyunca İspanyol yönetiminde kalan ada, 1898’de İspanya-Amerika Savaşı’nın ardından ABD’nin kontrolüne girdi. Küba 1902’de cumhuriyet olarak bağımsızlığını ilan etse de Washington’ın siyasi ve ekonomik etkisi uzun süre devam etti. Bu dönem, Fidel Castro liderliğindeki Küba Devrimi’nin 1959’da başarıya ulaşmasıyla önemli ölçüde sona erdi.

TEPKİLER PEŞ PEŞE YÜKSELDİ

Trump’ın son paylaşımı ise yalnızca Havana’da değil, Washington’ın diğer komşuları ve müttefikleri arasında da rahatsızlık yarattı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin herhangi bir yabancı gücün müdahalesine boyun eğmeyeceğini belirtirken, İzlanda yönetimi de haritayı “tamamen uygunsuz” olarak nitelendirdi. Böylece Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı tek bir paylaşım, Kuzey Amerika’dan Karayipler’e uzanan geniş bir bölgede egemenlik ve ABD’nin bölgesel hedefleri tartışmasını yeniden alevlendirdi.