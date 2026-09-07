Trump'tan haritalı paylaşım: Kuzey Amerika'nın tamamını ABD toprağı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Göreve geldiği andan itibaren Kanada ve Grönland'ın ABD toprağı olması gerektiğini savunan Trump, söz konusu ülkelerin yanı sıra Kuzey Amerika'daki diğer ülkeler ile İzlanda'nın da ABD toprağı gibi gösterildiği bir harita paylaştı.

Truth Social hesabından paylaştığı dijital olarak düzenlenmiş harita gündem oluştururken Trump'ın, paylaşımın bağlamına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın TruthSocial paylaşımı (7 Eylül 2026)

DAHA ÖNCE DE KANADA'YI ABD TOPRAĞIYMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞTİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Trump, daha önce yaptığı paylaşımlarda da Kanada'yı ABD toprağı olarak gösteren görsellere yer vermişti.

TRUMP'IN KANADA VE GRÖNLAND ISRARI

ABD Başkanı geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı konuşmada esprili bir şekilde Kanada ve Grönland'ın ABD'nin yeni eyaletleri olması gerektiğini savunmuştu.

Washington'da basına kapalı olarak düzenlenen prestijli Alfalfa Kulübü yemeğinde konuşan Trump iddiaya göre şunları söyledi:

"Grönland’ı işgal etmeyeceğiz. Onu satın alacağız. Hiçbir zaman Grönland’ı 51’inci eyalet yapma niyetim olmadı. Ben, Kanada’yı 51’inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52’inci, Venezuela da 53’üncü eyalet olabilir."