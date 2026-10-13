Trump’a meydan okuyan Demokrat vekilin evine baskın dünyayı ayağa kaldırdı!

ABD’de Başkan Donald Trump’ın sık sık hedef aldığı Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar’ın Washington’daki konutunda federal ajanlar arama yaptı. 12 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen operasyon, kasım ayında yapılacak ara seçimlere haftalar kala Washington’da yeni bir siyasi tartışma başlattı.

ABD Adalet Bakanlığı, aramanın mahkeme tarafından onaylanan bir karara dayandığını ve devam eden federal ceza soruşturması kapsamında gerçekleştirildiğini doğruladı. Ancak bakanlık, soruşturmanın kapsamına, hangi delillerin arandığına veya Omar’a yöneltilen olası suçlamalara ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Operasyonu, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminin soruşturma kolu olan İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) yürüttü.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA GÖÇMENLİK BELGELERİ VAR

Amerikan basınında yer alan haberlere göre soruşturma, Omar’ın çocuk olduğu dönemde babası tarafından doldurulan göçmenlik belgeleriyle ilgili. Fox News ve CBS News, soruşturmanın bu belgelerdeki olası usulsüzlük iddialarını kapsadığını aktardı. The Washington Post da federal yetkililerin daha önce Omar’ın ülkeye giriş sürecine ilişkin iddiaları incelediğini bildirdi.

Ancak Adalet Bakanlığı, ev aramasının gerekçesini resmen ortaya koymadı. Omar ve ekibi ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Soruşturma, Trump yönetiminden yetkililerin son haftalarda Omar’ın göçmenlik geçmişiyle ilgili incelemeler yürütüldüğüne dair açıklamalarının ardından geldi. Beyaz Saray’ın sınır politikalarından sorumlu ismi Tom Homan da eylül ayında Omar hakkında devam eden bir soruşturma bulunduğunu söylemişti.

"BENİ SUSTURAMAYACAKLAR"

Minnesota eyaletini Temsilciler Meclisi’nde temsil eden Omar, evinde yapılan aramaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Operasyonu siyasi rakipleri hedef almak ve federal kolluk kuvvetlerini siyasi amaçlarla kullanmak olarak değerlendiren Kongre üyesi, Trump’ın uzun süredir kendisine karşı karalama kampanyası yürüttüğünü savundu.

Omar, “Trump, on yıldır beni asılsız yalanlar ve karalama kampanyalarıyla hedef alıyor. Bu, Trump’ın sindirme kampanyasındaki son gerginlik. Susturulmayacağım” ifadelerini kullandı.

Omar’ın iletişim direktörü Jacklyn Rogers da operasyonu devlet gücünün kötüye kullanılması olarak nitelendirdi ve Kongre üyesinin herhangi bir yanlış yapmadığını savundu.

"ADALET BAKANLIĞI İLE İLGİM YOK"

Trump ise gazetecilerin soruları üzerine Omar’a yönelik sert ifadeler kullandı. Kongre üyesini eleştiren ABD Başkanı, Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturmayla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Trump’ın açıklamaları, ikili arasında uzun süredir devam eden siyasi gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Omar, Trump’ın ilk başkanlık döneminden bu yana hedef aldığı isimler arasında yer alıyor. Somali doğumlu Kongre üyesi, göçmenlik politikalarına yönelik eleştirileri ve ilerici siyasi görüşleri nedeniyle Cumhuriyetçi siyasetçilerin de sık sık hedefi oldu.

ARA SEÇİMLER ÖNCESİ YENİ TARTIŞMA

Aramanın kasım ayındaki ara seçimlerden yaklaşık üç hafta önce gerçekleştirilmesi, Demokrat siyasetçilerin tepkisini artırdı. Demokrat liderler, operasyonun zamanlamasını sorgulayarak federal kurumların siyasi rakiplere karşı kullanılıp kullanılmadığı konusunda endişelerini dile getirdi.

ABD’de seçimler öncesinde siyasi adayları etkileyebilecek soruşturma adımlarına ilişkin yerleşik Adalet Bakanlığı uygulamaları da tartışmanın bir parçası oldu.

Omar, ocak ayında katıldığı bir toplantıda üzerine şırıngayla sıvı püskürtülmesiyle gerçekleşen saldırının da hedefi olmuştu. Olayla ilgili yetkililer, kullanılan sıvının elma sirkesi olduğunu açıklamıştı. Omar daha önce Trump’ın kendisini ve temsil ettiği toplumu hedef alan söylemlerinin ardından ölüm tehditlerinin arttığını belirtmişti.

Federal soruşturmanın bundan sonraki aşamalarına ve aramada elde edilen bulgulara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ GELDİ

YENİ Parti Başkanı Özgür Özel de İlhan Omar’ın evine düzenlenen arama üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen karşıtı söylemlerini eleştiren Özel, Erdoğan’ın Trump yönetimiyle ilişkileri nedeniyle Omar’a yönelik uygulamalara ses çıkaramadığını öne sürdü.

Özel, açıklamasında Trump’ın 3 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde göçmen karşıtlığı ve kutuplaşma üzerinden siyasi destek toplamaya çalıştığını savundu. Erdoğan’ın siyasi geleceğini Trump’ın desteğine bağladığını ileri süren Özel, şöyle konuştu:

“Bir diğer husus; Trump'ın 3 Kasım'da seçimleri var. Trump gecede birkaç saat uyuyor, endişesi çok. Bizimkiler onun kadar da uyumuyor. Bütün meseleyi Trump'ın varlığına, Trump'ın bunlara tanıyacağı meşruiyete, seçimlerde bunlara vereceği desteğe ve Trump'la olan ilişkinin kendilerini burada bir dönem daha iktidar yapmasına bağlamış durumdalar. Önce şunu söyleyeyim: İster Trump olsun, ister olmasın. İster topal ördek olsun, ister çift ayakla, çifte telli oynasın. Bu milletin elinden sizi Trump kurtaramaz! Bunu bilin.”

"TEMSİLCİLER MECLİSİ'NİN TEK BAŞÖRTÜLÜ KADINI"

Trump’ın hedef aldığı isimlerden birinin Demokrat Kongre üyesi İlhan Omar olduğunu belirten Özel, Omar’ın evinde arama yapılmasına ve göçmenlik kayıtlarının gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Özel, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ama bir hazin durum var ki; Trump, Temsilciler Meclisi'ndeki seçim stratejisini, gerginliğe, kutuplaşmaya, yabancı düşmanlığına bağlayarak kendi arkasını kalabalıklaştırmaya çalışıyor. Böyle olunca, Temsilciler Meclisi'nde bir göçmen kadın var. Kendisi İlhan Omar. Somalili. Temsilciler Meclisi'nin tek başörtülü kadını.

Trump onu hedef almış. Şu anda, 3 Kasım'da yapılacak Temsilciler Meclisi'ne bir önceki seçimde seçilmiş, yeminini etmiş, görevini yapan bir Temsilciler Meclisi üyesinin dün evini bastırdı. Evinde arama yaptırdı. Ve aradığı belge, göçmen kayıt belgesi. Yani, düşünün ki bir milletvekili seçilmiş birisine, 'sen bu ülkeye kaçak mı girdin, göçmen kayıt belgen var mı?' bahanesiyle, Somalili kadının evini bastırıp, ona dünya kadar zulmedip, bunu servis edip yabancı düşmanlığı üzerinden kendisine destek sağlamaya çalışıyor.”

“TÜRKİYE OMAR'A YAPILAN ZULME SES ÇIKARMIYOR”

Özel, uluslararası kamuoyunun Omar’a yönelik uygulamalara tepki gösterdiğini savunarak Türkiye’nin sessiz kaldığını ileri sürdü. Erdoğan’ın tutumunu eleştiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada tüm duyarlı insan hakları aktivistleri, tüm ülkeler, özellikle İslam ülkeleri, başörtülü İlhan Omar'a yapılan zulme karşı çıkıyor, ses çıkarmayan bir tek ülke var; Türkiye. Ses etmeyen birisi var, 'başörtülü bacımı' Trump'ın yaptığı zulme bırakan, ona sahip çıkmayan Recep Tayyip Erdoğan. Niye? Çünkü bütün ilişkisini Trump'ın desteğine bağlamış. Trump'ın İslamofobik çabalarına karşı ses çıkaramayacak kadar göbeğinden Trump'a bağlı.”

Özel’in açıklaması, İlhan Omar’ın evinde arama yapıldığına ilişkin haberler üzerinden ABD yönetiminin göçmen politikalarına ve Erdoğan-Trump ilişkilerine yönelik siyasi eleştirileri gündeme taşıdı.