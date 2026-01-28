Ilhan Omar'a kürsüde şırıngalı saldırı! Trump hedef göstermişti

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Minneapolis’te konuşma yaptığı sırada bir izleyicinin şırınga ile sıvı püskürtmesi sonucu saldırıya uğradı. Omar sağlığı yerinde olduğunu öğrenilirken saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Minneapolis’te düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaparken bir saldırıya uğradı. Etkinlik sırasında bir izleyici, Omar’a şırınga ile henüz içeriği bilinmeyen bir sıvı püskürttü. Görgü tanıklarının aktardığına göre, sıvının ekşi ve kimyasal bir kokusu vardı. Saldırıya karşın Omar konuşmasını sürdürdü ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis, 55 yaşındaki Anthony James Kazmierczak’ı üçüncü derece saldırı suçlamasıyla gözaltına aldı. Polis, saldırganın ifadelerinin alınmasının yanı sıra olay yerinde adli tıp incelemesi başlattı.

OMAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Omar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Ben iyiyim ve ayaktayım. Bu küçük provokatör beni işimi yapmaktan alıkoyamayacak. Zorbaların kazanmasına izin vermem” açıklamasında bulundu.

TRUMP'TAN SERT İFADELER

Saldırı, daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Omar’ı hedef alan açıklamalarının ardından gerçekleşti. Trump, Ocak ayında Omar’ın hapse atılması veya doğduğu ülke Somali’ye geri gönderilmesi gerektiğini söylemişti. Trump daha önce de Omar için "radikal solcu bir deli" demişti. Omar, konuşmasında ayrıca Minneapolis’te bu ay görevleri sırasında iki kişiyi vurarak öldüren ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminin (ICE) lağvedilmesi çağrısında bulundu.

