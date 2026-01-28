Ilhan Omar'a kürsüde şırıngalı saldırı! Trump hedef göstermişti

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Minneapolis’te düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaparken bir saldırıya uğradı. Etkinlik sırasında bir izleyici, Omar’a şırınga ile henüz içeriği bilinmeyen bir sıvı püskürttü. Görgü tanıklarının aktardığına göre, sıvının ekşi ve kimyasal bir kokusu vardı. Saldırıya karşın Omar konuşmasını sürdürdü ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis, 55 yaşındaki Anthony James Kazmierczak’ı üçüncü derece saldırı suçlamasıyla gözaltına aldı. Polis, saldırganın ifadelerinin alınmasının yanı sıra olay yerinde adli tıp incelemesi başlattı.

OMAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Omar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Ben iyiyim ve ayaktayım. Bu küçük provokatör beni işimi yapmaktan alıkoyamayacak. Zorbaların kazanmasına izin vermem” açıklamasında bulundu.

