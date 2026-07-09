Trump yönetiminden Suriye için 'terör' adımı: 'Listeden çıkaracağız' demişti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Trump'ın yönetiminin Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesindeki statüsünü kaldırma niyetini Kongre'ye bildirdiği belirtildi. Açıklamada, bu adımın Trump'ın Suriye halkına yeniden ayağa kalkma fırsatı vermek amacıyla attığı tarihi adımlardan biri olduğu vurgulandı.

KONGRE'YE 45 GÜNLÜK ÖN BİLDİRİM

Kongre'ye yasal zorunluluk kapsamında 45 günlük ön bildirim sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu adımın Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik normalleşme politikasında yeni bir aşamayı temsil ettiği kaydedildi. Kararın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecini destekleyeceği, uluslararası ticaret ve yatırımların önünü açarak ülkenin yeniden inşasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Kendisiyle ve komşularıyla barış içinde yaşayan, istikrarlı ve birleşik bir Suriye, yalnızca bölgeye değil tüm dünyaya fayda sağlayacaktır" değerlendirmesi yapıldı.

'SURİYE YÖNETİMİNİN ADIMLARI ETKİLİ OLDU'

Kararın alınmasında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetiminin attığı olumlu adımlar, terörle mücadele alanındaki uygulamaları ve Şam yönetiminin gelecekte uluslararası terör eylemlerini desteklemeyeceğine ilişkin verdiği resmi güvencelerin etkili olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Bugün, ABD-Suriye ikili ilişkilerinin yeniden canlanması ve Suriye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Suriye hükümetinin yeni bir rota belirleme yönündeki çabalarını takdir ediyor ve Suriye ve halkıyla ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SÜREÇ VE YASAL ÇERÇEVE

ABD yasalarına göre, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılabilmesi için Kongre'ye yapılan bildirimin ardından 45 günlük inceleme sürecinin tamamlanması gerekiyor. Süreçte Kongre'nin itiraz etmemesi halinde karar yürürlüğe girecek.

NE OLMUŞTU?

Trump yönetimi, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılması yönündeki kararını 10 Kasım 2025'te Beyaz Saray'da Ahmed Şara ile yapılan görüşme sırasında da ortaya koymuştu. Ayrıca Trump, 30 Haziran 2025'te Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesini öngören Başkanlık Kararnamesi'ni imzalamıştı.