Trump yine İran'a rest çekti: 'Büyük tavizler veriyorlar, aksi takdirde gerekeni yaparız!'

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya geldiği Kongre binasında İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İran'ın büyük tavizler verdiğini ve her konuda uzlaşmaya yanaştığını belirten Trump, aksi bir durumda ABD'nin gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

"İRAN BÜYÜK TAVİZLER VERİYOR"

Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle yapacağı kritik toplantı öncesinde Kongre binası girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İran ile yürütülen diplomatik süreç hakkında olumlu mesajlar verdi.

Görüşmelerin seyretmesi gerektiği gibi ilerlediğini ifade eden ABD Başkanı, "İran büyük tavizler veriyor, şu an iyi gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Trump, bu açıklamanın ardından gündemdeki başlıkları değerlendirmek üzere Cumhuriyetçi senatör ve milletvekilleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

"İSTEDİĞİM HER ŞEYE RAZI OLUYORLAR VE BUNA MECBURLAR"

Basına kapalı gerçekleştirilen yemeğin ardından salondan çıkışta gazetecilere yeniden açıklamalarda bulundu. Görüşmede iç politika konularından akaryakıt fiyatlarına kadar pek çok başlığı masaya yatırdıklarını belirten Trump, İran konusunda ise vites yükseltti.

Tahran yönetiminin müzakerelerde geri adım attığını dile getiren Trump, "İran bize gayet nazik davranıyor, istediğim her şeye razı oluyorlar ve buna mecburlar. Aksi takdirde geri dönüp yapmamız gerekeni yaparız" ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ DENETÇİLER DE İRAN'A GİRECEK

Trump, gün içinde Fox News kanalına verdiği açıklamada da nükleer denetim süreçlerine değinmişti. ABD Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumu tespit etmek amacıyla İran'daki tesislere yapacağı ziyaretlerde, bu heyete ilk kez ABD'li denetçilerin de eşlik edeceğini duyurdu. (AA)