Son Dakika │ Trump'tan müzakereleri durdurma tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir ücret, sigorta bedeli veya ek ödeme talep etmediğini söyledi.

Trump ayrıca, İran'a doğrudan herhangi bir para verilmediğini belirterek, İran'ın dondurulmuş fonlarının bir kısmının ABD'li çiftçilerden tarım ürünü satın alınması için kullanılacağını açıkladı.

"İRAN GEÇİŞ ÜCRETİ ALINMADIĞINI BİLDİRDİ"

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran, aksini iddia eden yalan haberlerin çıkardığı kargaşaya rağmen ABD'ye, 'Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden hiçbir geçiş ücreti, sigorta maliyeti ya da başka herhangi bir bedel talep edilmediğini veya alınmadığını' bildirdi. Eğer bu bilgi yanlış çıkarsa müzakereler derhal sona erer.

Ayrıca ABD tarafından İran'a herhangi bir para verilmedi ve İran'a ait paralardan da kendilerine herhangi bir kaynak aktarılmadı. Kontrolü tamamen bizde olan bu fonların bir kısmını, mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer ürünlerin satın alınması için Amerikalı çiftçilerimize ve hayvancılık üreticilerimize aktaracağız. İran'ın gıdaya çaresizce ihtiyacı var ve bu ürünleri yalnızca ABD'den satın alacağız. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

İRAN TARAFI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Trump, İran’a yönelik fon kullanımının tamamen ABD kontrolünde olduğunu vurgulayarak, bu kaynakların Amerikan tarım ürünlerinin alımında değerlendirileceğini ifade ederken bu açıklama, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin ve müzakere sürecine dair belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde yeni bir tartışma başlığı olarak değerlendirildi. İran tarafından ise Trump'ın açıklamasına henüz resmi bir yanıt gelmedi.